При использовании услуг Telia могут возникать сбои

16 марта работы будут проводиться в районах Отепяэ, Кяэрику, Тыутси и Койгу в уезде Валгамаа.

Работы по развитию будут проводиться с 13 по 24 марта ночью с 02:00 до 06:00, в это время возможны перебои в предоставлении услуг на срок до одного часа.