В марте Telia проводит масштабные работы по развитию сети, что может привести к кратковременным перебоям в работе услуг мобильной связи, домашнего интернета и телевидения Telia в различных районах Эстонии в ночное время.
При использовании услуг Telia могут возникать сбои
При использовании услуг Telia могут возникать сбои
16 марта работы будут проводиться в районах Отепяэ, Кяэрику, Тыутси и Койгу в уезде Валгамаа.
Работы по развитию будут проводиться с 13 по 24 марта ночью с 02:00 до 06:00, в это время возможны перебои в предоставлении услуг на срок до одного часа.
Во время перебоев в работе мобильной связи экстренные вызовы на номер 112 можно осуществлять через сети других операторов. Для этого необходимо извлечь SIM-карту из мобильного телефона или перезагрузить мобильный телефон перед звонком и набрать номер экстренной службы вместо ввода PIN-кода.
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