Это не реформа, это революция: акции протеста в Израиле собрали полмиллиона участников

Противники реформы боятся, что из-за новых поправок Израиль лишается системы сдержек и противовесов. В интервью журналистам протестующие повторяли, что вышли бороться с диктатурой.

«Честно сказать, я голосовал за Биби, но я и представить не мог, к чему все идет. К диктатуре? Если они [правительство] сейчас добьются своего, страна полностью окажется у них в руках», – говорит Дан Ежиц – один из около 50 тысяч протестующих, вышедших на улицы Хайфы.

«Я здесь, чтобы высказать свою позицию – против диктатуры, которая устанавливается здесь во имя так называемого закона, [против] судебной реформы. Это не судебная реформа, это революция, которая двигает Израиль к полной диктатуре, а я хочу, чтобы Израиль оставался демократией для моих детей, для моего внука, который будет жить здесь, потому что Израиль -демократическая страна и должен ей оставаться», – цитирует Рейтер Тамира Гуйцабри.

«Я здесь, чтобы выступить против судебной реформы. И выступить против нашего премьер-министра. Он становится диктатором, а мы не хотим диктатуры. Мы хотим вернуть демократию», – сказала еще одна участница протестов Мири Лахат.

Альтернативный протест

Предлагаемая судебная реформа спровоцировала настолько глубокий политический раскол в израильском обществе, что в ход пошли новые и необычные для Израиля методы протеста.