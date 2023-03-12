ISW: Захарова подтвердила «битву среди элит» в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила вчера на форуме в Москве, что внутри кремлевского окружения идет борьба за власть, и что Кремль, по сути, уступил контроль над информационным пространством страны, сообщает Институт изучения войны (ISW).
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Захарова говорила об этом на форуме, организованном кремлевскими журналистами, учеными и сторонниками Новороссии на тему: «практические и технологические аспекты информационной и когнитивной войны в современных реалиях».