Вс, 12.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ISW: Захарова подтвердила «битву среди элит» в России

ISW: Захарова подтвердила «битву среди элит» в России
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Russian Foreign Ministry Press Service

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила вчера на форуме в Москве, что внутри кремлевского окружения идет борьба за власть, и что Кремль, по сути, уступил контроль над информационным пространством страны, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Захарова говорила об этом на форуме, организованном кремлевскими журналистами, учеными и сторонниками Новороссии на тему: «практические и технологические аспекты информационной и когнитивной войны в современных реалиях».

Выступая на форуме в Москве, Захарова отметила, Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога Совинформбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства в России из-за борьбы между «элитами».

Ключевые слова
Наверх