Инфляция добралась до яиц: цены выросли более чем наполовину

Согласно информации Евростата, цена на яйца растет с января 2022 года, причем в годовом исчислении подорожание превысило 30% в декабре 2022 года и достигло 30,4% в январе 2023 года. В Эстонии рост цен на яйца составил почти 56%.

Среди государств-членов Европейского союза наибольший годовой рост цен на яйца был зафиксирован в январе в Чехии (85%), Венгрии (80%) и Словакии (79%).

Странами ЕС, где цены на яйца выросли меньше всего, являются Германия и Люксембург (18%), а также Австрия (19%).

В январе 2021 года инфляция на яйца в Евросоюзе составляла всего 1%.