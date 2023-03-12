Цена на куриные яйца выросла в Евросоюзе в первом месяце 2023 года на 30%, в отдельных странах почти вдвое, сообщило накануне статистическое агентство ЕС Евростат.
Инфляция добралась до яиц: цены выросли более чем наполовину
Согласно информации Евростата, цена на яйца растет с января 2022 года, причем в годовом исчислении подорожание превысило 30% в декабре 2022 года и достигло 30,4% в январе 2023 года. В Эстонии рост цен на яйца составил почти 56%.
Среди государств-членов Европейского союза наибольший годовой рост цен на яйца был зафиксирован в январе в Чехии (85%), Венгрии (80%) и Словакии (79%).
Странами ЕС, где цены на яйца выросли меньше всего, являются Германия и Люксембург (18%), а также Австрия (19%).
В январе 2021 года инфляция на яйца в Евросоюзе составляла всего 1%.
В январе, по данным Евростата, годовая инфляция в Европейском союзе замедлилась с 10,4 процента в декабре до 10 процентов, а в зоне евро – с 9,2 процента до 8,6 процента. Продукты питания, напитки и табачные изделия внесли наибольший – 2,94 процентных пункта – вклад в ускорение инфляции в зоне евро в позапрошлом месяце.