Авиакомпании пытаются сократить расходы, чтобы избежать очередного повышения цен на билеты

После серьезных коронных ограничений в 2020 и 2021 годах, когда пассажиры были вынуждены оставаться дома, а многие перевозчики сокращали персонал или вовсе закрывались, в 2022 году авиация начала быстро восстанавливаться.

В начале прошлого года было много дешевых предложений на перелеты, и люди бросились путешествовать, когда ограничения ослабли. Поскольку авиакомпаниям не хватало ни персонала, ни самолетов для удовлетворения быстро растущего спроса, весной цены на авиабилеты начали стремительно расти. Кроме того, агрессия России привела к росту цен на топливо.

Анализ, проведенный туристическим брокером Hopper, показывает, что международные путешествия «сильно оживились»: 62% бронирований авиабилетов в 2023 году будут направлены в другую страну, сообщает Oilprice.com.

По их данным, в феврале цены на авиабилеты внутри США были примерно на 20% дороже, чем в тот же период прошлого года. В Европе рост также был стремительным. В Великобритании цены на авиабилеты выросли на 36%.

Компания Estravel недавно сообщила Postimees, что, по их статистике, по сравнению с 2019 годом цены на авиабилеты в Эстонии выросли в среднем на 18%, а на турпакеты - примерно на 24%.