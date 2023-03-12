После пандемии стоимость перелетов резко возросла, поскольку спрос растет, цены на топливо остаются высокими, а общий уровень инфляции не подает признаков снижения. Авиакомпаниям придется затянуть пояса, чтобы сдержать рост цен.
Авиакомпании пытаются сократить расходы, чтобы избежать очередного повышения цен на билеты
После серьезных коронных ограничений в 2020 и 2021 годах, когда пассажиры были вынуждены оставаться дома, а многие перевозчики сокращали персонал или вовсе закрывались, в 2022 году авиация начала быстро восстанавливаться.
В начале прошлого года было много дешевых предложений на перелеты, и люди бросились путешествовать, когда ограничения ослабли. Поскольку авиакомпаниям не хватало ни персонала, ни самолетов для удовлетворения быстро растущего спроса, весной цены на авиабилеты начали стремительно расти. Кроме того, агрессия России привела к росту цен на топливо.
Анализ, проведенный туристическим брокером Hopper, показывает, что международные путешествия «сильно оживились»: 62% бронирований авиабилетов в 2023 году будут направлены в другую страну, сообщает Oilprice.com.
По их данным, в феврале цены на авиабилеты внутри США были примерно на 20% дороже, чем в тот же период прошлого года. В Европе рост также был стремительным. В Великобритании цены на авиабилеты выросли на 36%.
Компания Estravel недавно сообщила Postimees, что, по их статистике, по сравнению с 2019 годом цены на авиабилеты в Эстонии выросли в среднем на 18%, а на турпакеты - примерно на 24%.
Одним из факторов повышения цен в этом году также является ожидаемый рост спроса. Прошлым летом мы наблюдали результаты резкого роста числа пассажиров, в результате чего по всему миру возникали крупные задержки и отмены рейсов. Хотя авиакомпании и аэропорты постепенно начали нанимать больше сотрудников, существует риск, что спрос может превысить предложение, что приведет к еще большему росту цен.
По данным Eurocontrol, Европейской организации по безопасности аэронавигации, удовлетворение нового спроса будет непростой задачей в условиях проблем с цепочкой поставок, забастовок персонала, закрытия воздушного пространства и других уязвимых мест в секторе.
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпаниям придется сделать все возможное для контроля расходов, чтобы справиться с многочисленными потенциальными проблемами предстоящим летом.
Поскольку авиакомпании сталкиваются с инфляцией и ростом цен на топливо, они больше не смогут покрывать расходы, которые они понесли в 2021 и 2022 годах, чтобы привлечь пассажиров обратно. В результате этого делается меньше скидочных предложений.
Кроме того, авиакомпаниям придется инвестировать в персонал, оборудование и технологии, чтобы реагировать на растущий спрос. Они также будут стремиться наращивать свои собственные ресурсы, работая с прибылью, чтобы любая следующая катастрофа, которая может произойти, не угрожала их выживанию.
Однако, несмотря на то, что многие прогнозируют еще более кусачие цены к 2023 году, некоторые настроены более оптимистично. В США средняя цена отпускных рейсов на самых популярных внутренних маршрутах в последнюю неделю января составлял 289 долларов, что на 71% выше, чем в 2019 году. По прогнозам, к лету средняя стоимость авиабилетов вырастет до 350 долларов, но на самом деле это ниже прошлогоднего пика, когда в летний сезон билеты стоили в среднем до 400 долларов.