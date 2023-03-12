Николай Осипенко продлил приостановку полномочий в волостном собрании Йыхви

Вместо него в волостном собрании продолжит работу Аркадий Закарлюка. Недавно содержания Осипенко под стражей был продлен еще на два месяца до 3 мая.

Прокуратура считает, что находясь на свободе, Николай Осипенко может как совершать новые преступления, так и уклоняться от следствия.