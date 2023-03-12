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Николай Осипенко продлил приостановку полномочий в волостном собрании Йыхви

rus.postimees.ee
Николай Осипенко продлил приостановку полномочий в волостном собрании Йыхви
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Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Kuvatõmmis

Находящийся под стражей с 3 ноября подозреваемый в коррупции бизнесмен Николай Осипенко вновь продлил приостановку своих депутатских полномочий в волостном собрании Йыхви, пишет ERR.

Вместо него в волостном собрании продолжит работу Аркадий Закарлюка. Недавно содержания Осипенко под стражей был продлен еще на два месяца до 3 мая.

Прокуратура считает, что находясь на свободе, Николай Осипенко может как совершать новые преступления, так и уклоняться от следствия.

По версии правоохранителей, ранее он, в том числе оказывал влияние на чиновников и членов горсобрания Кохтла-Ярве, чтобы они принимали благоприятные для него решения.

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