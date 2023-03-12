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В Молдове задержаны члены пророссийской сети

В Молдове задержаны члены пророссийской сети
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Антиправительственная демонстрация, организованная прокремлевской партией "Шор" и другими оппозиционными партиями в Кишиневе 19 февраля 2023 года.
Антиправительственная демонстрация, организованная прокремлевской партией "Шор" и другими оппозиционными партиями в Кишиневе 19 февраля 2023 года. Фото: Aurel Obreja

Молдавская полиция сегодня объявила о задержании членов промосковской сети, целью которой была дестабилизация ситуации в преддверии антиправительственной демонстрации.

Вчера вечером 25 человек были обысканы и задержаны для допроса, семеро из них были заключены под стражу, сообщил журналистам начальник полиции Виорел Чернутяну.

«Эти люди прибыли из России с очень специфической ролью», - добавил он.

По словам молдавских властей, они приняли меры после получения информации о том, что российские спецслужбы организуют дестабилизирующую деятельность на их территории посредством демонстраций.

Партия беглого пророссийского олигарха Илана Шора в последние недели мобилизовала людей на протесты против проевропейского правительства. Власти подозревают, что он платил людям за участие в протестах.

Еще одна такая демонстрация запланирована в Кишиневе сегодня днем.

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