В Молдове задержаны члены пророссийской сети

Вчера вечером 25 человек были обысканы и задержаны для допроса, семеро из них были заключены под стражу, сообщил журналистам начальник полиции Виорел Чернутяну.

«Эти люди прибыли из России с очень специфической ролью», - добавил он.

По словам молдавских властей, они приняли меры после получения информации о том, что российские спецслужбы организуют дестабилизирующую деятельность на их территории посредством демонстраций.

Партия беглого пророссийского олигарха Илана Шора в последние недели мобилизовала людей на протесты против проевропейского правительства. Власти подозревают, что он платил людям за участие в протестах.