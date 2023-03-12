Общественная организация Slava Ukraini ставит под сомнение надежность двух украинских партнеров

Поскольку прозрачность и надежность помощи народу Украины крайне важны, НКО надеется как можно скорее получить ответы на возникшие вопросы и как можно быстрее опубликовать результаты проверки на своем общем собрании.

«Наряду со всем этим, консультационный совет и правление, к сожалению, получили тревожные сигналы относительно надежности двух взаимосвязанных украинских партнеров», - отметило НКО в своем сообщении.

«Поскольку ко всем подобным сигналам нужно относиться с особой серьезностью, правление и консультационный совет НКО решили заказать финансовый аудит и ревизию, цель которых выяснить, была ли деятельность украинских партнеров достаточно эффективной. До тех пор, пока результатов проверки пока нет, нами было принято решение приостановить выплаты указанному партнеру по сотрудничеству в Украине», - заявили в НКО.

«Пока не будут обнародованы результаты проверки, мы не считаем правильным комментировать детали подозрений - непроверенные и наносящие ущерб нашей миссии слухи и так уже достигли общественности», - пояснили в НКО.

Также было принято решение заказать финансовый аудит и ревизию, в том числе для выяснения благонадежности двух взаимосвязанных украинских партнеров по сотрудничеству.

7 марта исполнился ровно год с начала деятельности НКО Slava Ukraini.