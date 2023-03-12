Действующая в Эстонии НКО Slava Ukraini, которая предоставила украинскому народу помощь на сумму почти в четыре миллиона евро, решила создать надзорную структуру, чтобы исключить возможные случаи мошенничества и коррупцию со стороны партнеров по сотрудничеству с украинской стороны.
Общественная организация Slava Ukraini ставит под сомнение надежность двух украинских партнеров
Поскольку прозрачность и надежность помощи народу Украины крайне важны, НКО надеется как можно скорее получить ответы на возникшие вопросы и как можно быстрее опубликовать результаты проверки на своем общем собрании.
«Наряду со всем этим, консультационный совет и правление, к сожалению, получили тревожные сигналы относительно надежности двух взаимосвязанных украинских партнеров», - отметило НКО в своем сообщении.
«Поскольку ко всем подобным сигналам нужно относиться с особой серьезностью, правление и консультационный совет НКО решили заказать финансовый аудит и ревизию, цель которых выяснить, была ли деятельность украинских партнеров достаточно эффективной. До тех пор, пока результатов проверки пока нет, нами было принято решение приостановить выплаты указанному партнеру по сотрудничеству в Украине», - заявили в НКО.
«Пока не будут обнародованы результаты проверки, мы не считаем правильным комментировать детали подозрений - непроверенные и наносящие ущерб нашей миссии слухи и так уже достигли общественности», - пояснили в НКО.
Также было принято решение заказать финансовый аудит и ревизию, в том числе для выяснения благонадежности двух взаимосвязанных украинских партнеров по сотрудничеству.
7 марта исполнился ровно год с начала деятельности НКО Slava Ukraini.
Объединение, начавшее с проектов индивидуальной и случайной помощи, в течение года выросло в организацию, которая нуждается в постоянном и всестороннем управлении, более четком разделении ролей и надзоре. Поэтому в условиях растущих объемов работы было принято решение расширить состав правления и создать четкую надзорную структуру, сделать сотрудничество более системным и привлечь к его деятельности больше опытных специалистов.
Благодаря деятельности НКО Slava Ukraini в Украину удалось доставить более сотни различных транспортных средств, большинство из которых имеют санитарно-эвакуационную функцию. Военную подготовку по оказанию первой помощи прошли 4797 человек. В рамках проекта «1000 героев в снегу» Силы обороны Украины были обеспечены комплектами зимней одежды.
В рамках проекта «Рождество надежды» гражданскому населению Восточной Украины роздано более 18 тысяч гуманитарных посылок. Было отправлено более 160 дронов.
В Эстонии сотрудничество осуществлялось с множеством различных организаций, и за год у НКО Slava Ukraini появились десятки партнеров по сотрудничеству в Украине.
Правление и консультативный совет НКО Slava Ukraini имеют общее понимание того, как двигаться вперед, чтобы продолжать сотрудничество с эстонскими людьми, предприятиями и объединениями для поддержки Украины.
Консультативный совет
В состав консультативного совета общественной организации Slava Ukraini входят:
- Кристо Тохвер
- Пиркко Валге
- Терье Трочинский
- Ильмар Рааг
- Маркус Хансон
Председатель правления Йоханна-Мария Лехтме.