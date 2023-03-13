ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Право голоса неграждан и безопасность – разные вещи?

«Если бы выборы были настоящими, то вместо правительства у нас была бы палата сумасшедших»

Владимир, энергетик (Таллинн). Фото: Денис Антонов

Напомню вам афоризм Марка Твена: если бы от выборов что-то зависело, то их бы давно запретили. Поэтому, будут иметь право голоса неграждане в Эстонии на муниципальных выборах или не будут – никакой разницы нет. Мне кажется, не нужно такое право. Государство в лице правительства само решает, кому быть в парламенте, а кому нет. Регулируемость нашей жизни часто никак не зависит от политической воли самих политиков, чего уж там говорить о негражданах. Правительство слышит, например, что мне или вам не хотелось бы, чтобы жизнь менялась слишком резко в какую-то сторону, и оно будет это выполнять. А через какие механизмы – это уже вопрос технологии, а не принципа. Читал в одной газете, что психически нездоровые люди, имеющие право голоса, являются самыми ответственными избирателями, и они выбирают своих депутатов по себе. Если бы выборы были настоящими, то вместо правительства у нас была бы палата сумасшедших.

«Такое право только для тех, кто лоялен к нашей Эстонии»

Зоя, торговый работник (Нарва). Фото: Денис Антонов