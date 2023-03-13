Итоги последних выборов в Рийгикогу продемонстрировали реальную возможность прихода к власти в муниципалитетах Северо-Востока Эстонии прокремлевски настроенных политиков. Rus.Postimees поинтересовался у жителей страны, угрожает ли право голоса неграждан на местных выборах безопасности страны и так ли необходимо лишать их этого права.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Право голоса неграждан и безопасность – разные вещи?
«Если бы выборы были настоящими, то вместо правительства у нас была бы палата сумасшедших»
Напомню вам афоризм Марка Твена: если бы от выборов что-то зависело, то их бы давно запретили. Поэтому, будут иметь право голоса неграждане в Эстонии на муниципальных выборах или не будут – никакой разницы нет. Мне кажется, не нужно такое право. Государство в лице правительства само решает, кому быть в парламенте, а кому нет. Регулируемость нашей жизни часто никак не зависит от политической воли самих политиков, чего уж там говорить о негражданах. Правительство слышит, например, что мне или вам не хотелось бы, чтобы жизнь менялась слишком резко в какую-то сторону, и оно будет это выполнять. А через какие механизмы – это уже вопрос технологии, а не принципа. Читал в одной газете, что психически нездоровые люди, имеющие право голоса, являются самыми ответственными избирателями, и они выбирают своих депутатов по себе. Если бы выборы были настоящими, то вместо правительства у нас была бы палата сумасшедших.
«Такое право только для тех, кто лоялен к нашей Эстонии»
Обязательно сохранить право выбора для неграждан. Правда, только для тех, кто лоялен к нашей Эстонии. Если люди прожили здесь всю жизнь, если они учились, трудятся, семьи у всех тут, то пусть голосуют. Тогда нет опасности, что они проголосуют во вред нам. А если они здесь не живут, понаехали, и свою волю нам хотят навязать, то никакого права им не надо. Власть должна решать, кому дать такое право, а кому нет. Заслужил – пожалуйста. Личное мнение хорошего жителя надо учитывать. Да, некоторые не знают язык хорошо, не сдают экзамен, а потому что общаться не с кем. Внутри русских жизнь. Но дело не в языке, а в преданности нашей Эстонии.
«Закон как стимул: хочешь выбирать – получи паспорт»
У всех людей, кто у нас живет на постоянной основе, должно быть право голосовать. С другой стороны, если будет закон, который обяжет желающего голосовать получить гражданство, это может простимулировать многих для изучения языка и получения паспорта Эстонии. Закон как стимул: хочешь выбирать – получи паспорт. Может, это неплохо, но, наверно, поздно. Учитывая итоги последних выборов, могу сказать, что политическая ситуация в Ида-Вирумаа, например, через два года очень сильно изменится. Правительство, вместо системных поступательных шагов по нормализации настроений в обществе, катится под какой-то уклон. Стремительно катится. И этот уклон далек от демократии, я так считаю.
«Надо думать, что делать. Может, и оставить, а может, и нет»
Я живу восемьдесят три года здесь и считаю, что долго живущие в Эстонии плохую власть нам не изберут. Мой муж - эстонец, а я - гражданка России. Всегда любила Эстонию, горжусь ей и думаю, что нормальный человек никогда не будет желать зла себе и своим близким. Хотя, я считаю, что паспорт гражданина – это иной уровень ответственности, это обязывает. И если посмотреть, есть многие русские, которые до сих пор не верят в Эстонию. Тогда это опасно, если они будут выбирать. Надо думать, что делать, может, и оставить, а может, и нет.
«Надо дифференцировать право голоса, а не давать его всем»
Это очень спорный вопрос, на который у меня нет прямого ответа. С одной стороны, люди, которые проживают здесь с постоянным видом на жительство, но не имеют гражданства, должны представлять свои интересы через выбранных депутатов. С другой стороны, сейчас правом голоса на местных выборах обладают люди и с временным видом на жительство. Так не должно быть, потому что вторая категория жителей не знает наших реалий, нашего уклада жизни, и они могут голосовать за популизм во вред Эстонии. Надо дифференцировать право голоса, а не давать его всем.
«Трудно понять логику таких действий, но с народом не советуются»
Мы живем в этой стране. Мы лояльны этой стране. Мы платим налоги, создаем блага, растим детей, так почему нам, не имеющим гражданства Эстонии, запретить выбрать себе власть? Это вопросы демократии, это вопросы права, и они должны решаться, исходя из воли всех живущих людей в этой стране. Очень жаль, если правительство будет поднимать вопрос о лишении права голосовать негражданам на местных выборах. Мне трудно понять логику таких действий, но с нами, с народом, не советуются.
«Когда нет голоса местных жителей - это бюрократия, а не демократия»
Нужно, чтобы каждый человек имел право выбирать себе жизнь, а наша жизнь зависит от власти. Мы живем далеко от правительства и лучше знаем, что нам в поселке надо. Выборы дают таким жителям возможность сказать свое слово. Не будет такого права, не будет нормальной власти у нас в поселке. Да, у каждого человека свои желания, но, если большинство говорит, его власть слушается, а когда говорит один, его не слышно. Когда нет голоса местных жителей - это бюрократия, а не демократия.
«Все, кто хочет жить иначе, давно уехали»
Мое мнение, что в демократической стране право выбора, как и юридическая ответственность, должно быть у всех единое. Все равны перед законом, все имеют равные права и обязанности. Конечно, у граждан это есть, и у неграждан, и у граждан других стран пока есть. Я считаю, если в Эстонии демократия, то такое положение в обществе нужно сохранить. Не надо бояться, что неграждане проголосуют за какой-то вред для нас. Мы давно - Европа, все, кто хочет жить иначе, давно уехали. Нужно доверять своему народу, а мы - единый народ независимо от паспорта.
«Право голоса и безопасность Эстонии – это разные вещи»
Я не вижу никакой связи между безопасностью нашей страны и правом неграждан голосовать на местных выборах. Это вопрос демократии, вопрос прав, записанных в нашей Конституции. Я не специалист, и не могу утверждать, но из неграждан очень малое число ходит на выборы. Среди таких людей процентная явка очень мала. Основной избиратель без эстонского паспорта – пожилой человек. Мы что будем - пенсионеров бояться? Право голоса и безопасность Эстонии – это разные вещи.
Комментарий автора.
О потенциальной возможности неправильного опасного выбора для Эстонии, сделанного негражданами на муниципальных выборах в 2025 году, все чаще говорят и в Таллинне, и в регионах страны. По мнению члена правления Партии реформ, главы министерства обороны Ханно Певкура, вопрос о лишении права голоса неграждан на местных выборах сложный, но он уже стоит на повестке дня.
«Все упирается в плоскость безопасности. Мы вынуждены пойти на такую меру. Конечно, там очень много правовых нюансов. Даже если неграждан лишат права голоса, согласно Европейской хартии местного самоуправления регионов, их нельзя будет полностью отстранить от решения муниципальных вопросов», - отметил глава оборонного ведомства.
Свой взгляд на эту проблему у канцлера права Юлле Мадизе. По ее мнению, если исходить из текста стенограммы Рийгикогу 1993 года, то согласно Конституции, постоянные жители должны иметь право голоса на местных выборах. О том, может ли это представлять угрозу национальной безопасности, она заявила, что это не соответствует действительности.
«Городское или волостное самоуправление не может решать вопросы, касающиеся безопасности страны. Все решения, принятые органами местных самоуправлений, могут быть пересмотрены и отозваны в случае нарушения закона или угрозы безопасности государству», – сказала Юлле Мадизе.
Еще в апреле 2022 года партия «Отечество» внесла в парламент законопроект о пересмотре права граждан России голосовать в Эстонии. Так или иначе, на сегодняшний день инициативу партии «Отечество» поддерживают Партия реформ, «Ээсти 200» и EKRE. Хотя есть и расхождения: реформисты хотят приостановить право голоса граждан РФ, а «Отечество» и EKRE полны решимости отобрать это право у всех граждан третьих стран.
В ходе опроса ни один респондент не согласился назвать свою фамилию. Своим мнением, нужно ли сохранить право выбора для неграждан Эстонии на местных выборах и представляет ли оно угрозу для национальной безопасности, поделились жители Нарвы, Палдиски, Тарту, Ярва-Яани и Таллинна.
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