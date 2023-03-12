По данным Bloomberg, правительство Индии выпустило распоряжение для банков и трейдеров о необходимости соблюдения западных санкций против России.
Индия решила не нарушать ценовой потолок на российскую нефть
По данным Bloomberg, власти Индии предпримут меры для соблюдения санкций Запада против России за ее войну в Украине, в том числе, так называемый ценовой потолок на российскую нефть. Правительство в Нью-Дели попросило руководство банков и трейдеров придерживаться действующего ценового предела на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель, сообщает агентство в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией и попросивших об анонимности, поскольку данный вопрос не является публичным.
По словам одного из них, Индия провела детальные дискуссии на данную тему с США и другими странами «большой семерки» на полях недавней встречи G20. Стороны остались довольными результатами этих обсуждений, указывается далее.
Индия усилила импорт нефти из РФ
В последние месяцы зависимая от импорта нефти Индия импортировала удешевленную российскую нефть, что стало ключевым инструментом борьбы с инфляцией на рынке энергоресурсов правительства Нарендры Моди. При этом еще чуть более года назад Индия практически не покупала нефть в РФ. В настоящее время южно-азиатский рынок стал для России ключевым, что вытеснило других поставщиков, отмечает далее Bloomberg.
С 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный Евросоюзом, странами «Большой семерки» (G7), и Австралией. С 5 февраля также вступило в силу ограничение цен на нефтепродукты из России - на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья.
Агентство Bloomberg со ссылкой на исследование группы ученых ранее сообщало, что после введения потолка цен на российскую нефть она стоила в среднем около 74 долларов за баррель, что примерно на четверть выше порогового значения в 60 долларов за баррель. Эти результаты «будут с тревогой встречены правительствами, утверждающими, что меры по прекращению доступа Кремля к нефтедолларам увенчались большим успехом», комментирует агентство результаты исследования.