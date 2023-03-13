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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ «Черные тюльпаны» до сих пор находят тела российских солдат, погибших во время осеннего контранаступления

Postimees наблюдал за эксгумацией тел двух убитых российских солдат
Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх
«Черные тюльпаны» до сих пор находят тела российских солдат, погибших во время осеннего контранаступления
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Украинские добровольцы в воскресенье эксгумировали тела двух убитых российских солдат в селе Краснополье Донецкой области. Справа - лидер добровольцев Алексей Юков в белой каске.
Украинские добровольцы в воскресенье эксгумировали тела двух убитых российских солдат в селе Краснополье Донецкой области. Справа - лидер добровольцев Алексей Юков в белой каске. Фото: Dmitri Kotjuh

На войне происходит обмен не только пленных, но и трупов. Чтобы пополнить «Трупный фонд», как называют его украинцы, несколько украинских волонтерских организаций ищут тела российских солдат, погибших на освобожденных территориях, где шли бои.

«Мы хотим оставаться людьми, - сказал Postimees Алексей Юков, руководитель одной из таких поисковых групп «Плацдарм», отвечая на вопрос, зачем они этим занимаются. - Я не хочу повторения безумия Второй мировой войны, когда мертвых оставляли лежать на земле так, что мы до сих пор их находим».

Для того чтобы извлечь тела, сначала необходимо было расчистить проем подвала, что заняло некоторое время.
Для того чтобы извлечь тела, сначала необходимо было расчистить проем подвала, что заняло некоторое время. Фото: Dmitri Kotjuh
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