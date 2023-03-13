На войне происходит обмен не только пленных, но и трупов. Чтобы пополнить «Трупный фонд», как называют его украинцы, несколько украинских волонтерских организаций ищут тела российских солдат, погибших на освобожденных территориях, где шли бои.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ «Черные тюльпаны» до сих пор находят тела российских солдат, погибших во время осеннего контранаступления
Postimees наблюдал за эксгумацией тел двух убитых российских солдат
«Черные тюльпаны» до сих пор находят тела российских солдат, погибших во время осеннего контранаступления
«Мы хотим оставаться людьми, - сказал Postimees Алексей Юков, руководитель одной из таких поисковых групп «Плацдарм», отвечая на вопрос, зачем они этим занимаются. - Я не хочу повторения безумия Второй мировой войны, когда мертвых оставляли лежать на земле так, что мы до сих пор их находим».