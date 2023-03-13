Депутат Европарламента Урмас Паэт сказал в передаче Välismääraja на радио Kuku, что хотел бы поработать еврокомиссаром. В то же время он не исключает возможности вернуться на политическую арену Эстонии.
Урмас Паэт о должности еврокомиссара: почему бы и нет?
В воскресенье в эфире Välismääraja на радио Kuku ведущий Неэме Рауд спросил Урмаса Паэта (Партия реформ), заставляет ли его сильный результат на парламентских выборах задуматься о возвращении из Европарламента в Эстонию.
Паэт сказал, что скоро будет уже девять лет, как он является членом Европарламента. И до этого девять с половиной лет он был министром иностранных дел. «Если провести эту параллель, то, может быть, действительно один цикл завершается. Я лично не имел бы ничего против участия в исполнительной политике или исполнительной власти, будь то в контексте Европейского союза или, возможно, в контексте Эстонии», – заявил Паэт.
Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, Паэт добавил, что работа в Европейской комиссии в контексте нынешней европейской и мировой политики очень важна: «Почему бы и нет, мне было бы интересно поработать на уровне Европейской комиссии, если бы такая возможность появилась».
В настоящее время Эстонию в Европейской комиссии представляет Кадри Симсон, которая является там комиссаром по энергетике. Срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Европейская комиссия является исполнительным органом Европейского союза.