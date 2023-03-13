Урмас Паэт о должности еврокомиссара: почему бы и нет?

Паэт сказал, что скоро будет уже девять лет, как он является членом Европарламента. И до этого девять с половиной лет он был министром иностранных дел. «Если провести эту параллель, то, может быть, действительно один цикл завершается. Я лично не имел бы ничего против участия в исполнительной политике или исполнительной власти, будь то в контексте Европейского союза или, возможно, в контексте Эстонии», – заявил Паэт.