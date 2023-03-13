Грандиозный успех на выборах Партии реформ поверг в уныние популистов и вдохновил сторонников европейской и евроатлантической солидарности. Еще в прошлом году прогнозировалось, что если зимой Эстония не замерзнет и коммунальные счета не достигнут астрономических величин, победит Кая Каллас. Если все будет плохо, победит клан Хельме. Не замерзли, не разорились, победили реформисты. Но что дальше? На эту тему рассуждает публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Ждет ли Эстонию либеральная диктатура? Пять испытаний для Каи Каллас
Однако я бы не спешил прогнозировать, что правительство Каи Каллас ждет сплошной триумф, а Эстония превратится в ультра-либеральное государство. Думаю, Каю Каллас ждут минимум 5 серьезных испытаний.
1. Если социал-демократы войдут в правительство, это будет означать левый поворот. Социализм и либерализм - не враги, но есть вопросы, компромиссы по которым невозможны. Например, налоговая система. Если социал-демократы будут настаивать на повышении налогов в качестве основного источника роста бюджетных доходов, это разрушит монетарную политику реформистов. Если социал-демократы от этого откажутся, это разрушит их имидж и идеологическую платформу.
И таких принципиальных расхождений между социалистами и либералами критически много, что может затормозить работу правительства. А отвечать на вызовы времени нужно немедленно. Поэтому от Каи Каллас требуется твердость в работе с партнерами, чтобы организовать эффективную работу правительства.
2. Правительству Каи Каллас в любом составе придется принимать целый пакет непопулярных решений для оздоровления экономики. Некоторые эксперты сравнивают Каю Каллас с Маргарет Тэтчер. Мне такое сравнение не кажется удачным, потому что Тэтчер возглавила правительство, когда Британия находилась в глубоком кризисе после десятилетий социалистических экспериментов. У Каи Каллас другая задача - не позволить Эстонии скатиться на дно кризиса и не допустить реставрации социализма.
Выбор инструментов очевиден: сбалансированность бюджета за счет сокращения государственных расходов и объёма бесплатных услуг, повышение адресности социальной помощи. Источником роста доходов может стать приватизация государственных компаний, либерализация условий привлечения иностранных инвестиций. Стимулом структурного роста послужит фиксация или снижение налогов для бизнеса, сохранение плоской шкалы подоходного налога.
При этом важен рост потребления, а этого возможно достичь, в том числе путём уменьшения регулирования рынка и пересмотра и упрощения регламентов во многих сферах - от строительства до ресторанного бизнеса. Но это - удар по государственной бюрократии, которая будет сопротивляться. Если Кая Каллас отважится вступить в эту борьбу, ее ждут нелегкие времена и попытки сменить правительство.
3. Война в Украине продолжается, перспектив ее окончания не видно, военная угроза со стороны России возрастает. В этой ситуации приоритетом в деятельности правительства Каи Каллас останется укрепление и модернизация системы национальной обороны и государственной безопасности. Поэтому рост военных расходов до 3 процентов от ВВП вполне обоснован. Но чтобы деньги на оборону расходовались эффективно, нужен частичный перевод экономики Эстонии на военные рельсы и создание для предприятий оборонной промышленности особых условий функционирования.
Это предполагает упрощение конкурсных процедур, приоритетное снабжение ресурсами, трехсменную работу и специальные надбавки к зарплате работников предприятий. Для всех жителей Эстонии есть риск затянуть пояса потуже. Поэтому возможны массовые социальные волнения, в том числе спровоцированные извне. Выдержит Кая Каллас, значит, выиграет Эстония.
4. На период военных действий в Украине нужны меры по ограничению вмешательства России во внутренние дела Эстонии с целью спровоцировать нестабильность в стране. Поэтому у правительства Каи Каллас есть выбор: оставить все как есть, и тем самым повысить риски для Эстонии. Или поступиться имиджем либерального государства и отменить право голоса на местных выборах для граждан России, Беларуси и неграждан.
В социальных сетях и медиа должны быть ужесточены ограничения на распространение информации, оправдывающей агрессию России против Украины и дискредитирующей деятельность правительства и вооруженных сил Украины по отражению российской агрессии.
Лицам, уличенным в таких противоправных действиях, в качестве наказания должен быть ограничен доступ к социальным сетям, медиа и публичным мероприятиям. А практику домашнего ареста в качестве превентивной меры для распространителей российской пропаганды можно расширить. Если Кая Каллас отважится на такие действия, то станет жупелом для российской пропаганды и объектом критики со стороны международных правозащитных организаций. Но если Кая отступит, Эстонию будут грызть изнутри полезные идиоты и кремлевские агенты.
5. Однако даже в условиях фактически военного времени правительству Каи Каллас предстоит конструировать будущее. Я жду с надеждой, что осуществятся крупные инфраструктурные проекты по строительству Rail Baltica, начнется активное движение по усилению интеграции с Финляндией и работы по строительству подводного тоннеля Таллинн-Хельсинки.
Мне кажется перспективным строительство атомной электростанции и расширение парка ветрогенераторов. Мне нравятся идеи модернизации предприятий по химической переработке сланца в масло и применение экологичных технологий добычи фосфоритов, потому что на мировых рынках цена на разные виды топлива и удобрения стремительно растет. Думаю, частных инвесторов для таких проектов можно найти.
Конечно, мое личное мнение ничего не значит, но создание постоянного совещания экспертов по оценке идей развития станет хорошим шагом. Тем более что участие в правительстве партии Eesti-200 предполагает поиск перспектив, гарантирующих, что Эстония отметит свое 200-летие как успешное и примерное государство. Если Кая Каллас сумеет подняться над проблемами, заглянуть за горизонт и приблизить будущее Эстонии - хорошее будущее, то ее победа на прошедших выборах имеет смысл.