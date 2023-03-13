Андрей Кузичкин ⟩ Ждет ли Эстонию либеральная диктатура? Пять испытаний для Каи Каллас

При этом важен рост потребления, а этого возможно достичь, в том числе путём уменьшения регулирования рынка и пересмотра и упрощения регламентов во многих сферах - от строительства до ресторанного бизнеса. Но это - удар по государственной бюрократии, которая будет сопротивляться. Если Кая Каллас отважится вступить в эту борьбу, ее ждут нелегкие времена и попытки сменить правительство.

3. Война в Украине продолжается, перспектив ее окончания не видно, военная угроза со стороны России возрастает. В этой ситуации приоритетом в деятельности правительства Каи Каллас останется укрепление и модернизация системы национальной обороны и государственной безопасности. Поэтому рост военных расходов до 3 процентов от ВВП вполне обоснован. Но чтобы деньги на оборону расходовались эффективно, нужен частичный перевод экономики Эстонии на военные рельсы и создание для предприятий оборонной промышленности особых условий функционирования.

Это предполагает упрощение конкурсных процедур, приоритетное снабжение ресурсами, трехсменную работу и специальные надбавки к зарплате работников предприятий. Для всех жителей Эстонии есть риск затянуть пояса потуже. Поэтому возможны массовые социальные волнения, в том числе спровоцированные извне. Выдержит Кая Каллас, значит, выиграет Эстония.