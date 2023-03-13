Sky News: Михаилу Саакашвили грозит отказ внутренних органов

Комментируя состояние своего здоровья, бывший президент Грузии указывает, что его вес уменьшился почти в два раза: со 120 кг до 64 кг. «Если я буду весить менее 60 кг, врачи прогнозируют нарушение деятельности нескольких внутренних органов», - пишет он неровным почерком. Фотография комментария политика опубликована на сайте телеканала.

По словам Саакашвили, он все время проводит в постели. «Мои кости распадаются, и это доставляет мучительную боль», - добавляет он.

The former president of Georgia Mikheil Saakashvili has told Sky News he is approaching death in the hospital he has been moved to from jail https://t.co/hZyxaHBPkc — Sky News (@SkyNews) March 12, 2023

Адвокат политика Шалва Хачапуридзе подтвердил британским журналистам, что состояние его подзащитного ухудшается с каждым днем. «Это ужасная сцена. Он похож на узника концлагеря в национал-социалистской Германии», - цитирует его телеканал.

Отвечая на вопрос о том, что стоит делать участникам прошедших в начале марта в Грузии протестов, Саакашвили пишет: «Будьте очень бдительны, будьте готовы мобилизоваться в кратчайшие сроки из-за мстительных настроений режима олигархов».

Преследование Михаила Саакашвили в Грузии