Пн, 13.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Тук-тук, откройте! Долгий путь уроженки Эстонии Ирины в посольство Украины

, кинорежиссер, продюсер и оператор
Тук-тук, откройте! Долгий путь уроженки Эстонии Ирины в посольство Украины
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Отсутствие документов усложняет жизнь двум украинским девочкам-беженкам.
Отсутствие документов усложняет жизнь двум украинским девочкам-беженкам. Фото: Shutterstock

Ирина родилась в Эстонии, жила здесь до 20 лет. В 1991 году ее мать-украинка решила вернуться в Украину. Ирина хотела остаться в Эстонии, но по настоянию матери поехала с ней.

Более 30 лет жизни в Украине, в Киеве. Брак, рождение детей. Время от времени Ирина приезжала в Эстонию. Здесь остался отец, здесь живет брат. Эстония была и остается для нее домом.

Россия начинает полномасштабную войну. Ирина покинула Киев уже 16 февраля вместе с дочкой и детьми ее друзей. Они уехали из зоны боевых действий за неделю до начала полномасштабной агрессии России. Они добираются до деревни в Киевской области. Готовят для себя окопы. Бомбежки обходят деревню стороной.

Ключевые слова
Наверх