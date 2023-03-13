Кристин Таттар, которая провела свое первое соревнование по диск-гольфу в США, открыла сезон невероятной победой. Последние корзины стали для зрителей сплошной нервотрепкой, но настоящие болельщики живут именно такими эмоциями.
Видео ⟩ Кристин Таттар открыла сезон невероятной победой
Трехдневный турнир Waco Open начался для Таттар успешно. Во второй день она с двумя бросками опередила Эллу Хансен, но после сложного тура позиции поменялись и теперь Таттар отстала от соперницы на один бросок. В финальном туре разрыв увеличился и практически перед самым финишем Хансен опережала нашу спортсменку на четыре броска. Даже на последней корзине Таттар отставала на два броска, но все же сумела одержать победу.
Победа в этом турнире означала бы для Хансон первую победу на Disc Golf Pro Tour. Возможно, турнир в каком-то смысле стал судьбоносным: напряжение возрастало, пока спортсменка не утратила моральные силы. Ряд ошибок привел к штрафным броскам. Это вкупе с уверенностью Таттар сыграли эстонке на руку и она завоевала очередной победный кубок.
«Это самая невероятная победа за всю мою карьеру. Идя к последней корзине, я думала, что у меня нет ни одного шанса на победу, - сказала Кристин Таттар. – Я даже не знала счета. Только после подхода я посмотрела на табло и поняла, что у меня есть возможность. Я сосредоточилась на последнем броске и это получилось!»
Сейчас за океаном соревнуются четыре эстонца. Кроме Таттар, на Waco Open выступает и Кейти Тятте, которая заняла 40 место. Среди мужчин в финал вышел действующий чемпион Эстонии Расмус Метсамаа и многократный чемпион Эстонии Альберт Тамм.
Следущее соревнование, в которм выступят наши спортсмены, начнется 17 марта – в Остине начнется второй этап Disc Golf Pro Tour.
On the very last hole, Kristin Tattar gets the comeback win for the 2023 Waco Annual Charity Open! pic.twitter.com/IBrmRAixWD— Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) March 12, 2023