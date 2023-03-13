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Видео ⟩ Кристин Таттар открыла сезон невероятной победой

rus.postimees.ee
Кристин Таттар открыла сезон невероятной победой
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Кристин Таттар.
Кристин Таттар. Фото: Kevin Huver/DGPT

Кристин Таттар, которая провела свое первое соревнование по диск-гольфу в США, открыла сезон невероятной победой. Последние корзины стали для зрителей сплошной нервотрепкой, но настоящие болельщики живут именно такими эмоциями.

Трехдневный турнир Waco Open начался для Таттар успешно. Во второй день она с двумя бросками опередила Эллу Хансен, но после сложного тура позиции поменялись и теперь Таттар отстала от соперницы на один бросок. В финальном туре разрыв увеличился и практически перед самым финишем Хансен опережала нашу спортсменку на четыре броска. Даже на последней корзине Таттар отставала на два броска, но все же сумела одержать победу.

Победа в этом турнире означала бы для Хансон первую победу на Disc Golf Pro Tour. Возможно, турнир в каком-то смысле стал судьбоносным: напряжение возрастало, пока спортсменка не утратила моральные силы. Ряд ошибок привел к штрафным броскам. Это вкупе с уверенностью Таттар сыграли эстонке на руку и она завоевала очередной победный кубок.

«Это самая невероятная победа за всю мою карьеру. Идя к последней корзине, я думала, что у меня нет ни одного шанса на победу, - сказала Кристин Таттар. – Я даже не знала счета. Только после подхода я посмотрела на табло и поняла, что у меня есть возможность. Я сосредоточилась на последнем броске и это получилось!»

Сейчас за океаном соревнуются четыре эстонца. Кроме Таттар, на Waco Open выступает и Кейти Тятте, которая заняла 40 место. Среди мужчин в финал вышел действующий чемпион Эстонии Расмус Метсамаа и многократный чемпион Эстонии Альберт Тамм.

Следущее соревнование, в которм выступят наши спортсмены, начнется 17 марта – в Остине начнется второй этап Disc Golf Pro Tour.

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