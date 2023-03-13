Эстонский рэпер Kiraz, он же Кирилл Макаркин, записал песню политического содержания «Стагнация». В видеоклипе он поет на площади у Рийгикогу о том, что в стране «проститутки у руля» и он их всех **ал. Досталось от Макаркина отдельным политикам из Партии реформ и «Отечества», которых «ненавидят все и хоронят, улыбаясь». Rus.Postimees выяснил у музыканта, какую цель он преследовал и какие идеи вкладывал в текст.
«Предатели, которых даже яма не исправит»: местный рэпер Kiraz записал жесткий клип об эстонской политике
Стилистика ответов Кирилла Макаркина полностью сохранена.
- Кирилл, почему вы записали этот клип именно сейчас и кто его финансировал?
- Я записал его после выборов, когда он уже не будет влиять на ход событий. Я просто хотел выразить свое мнение. Никто его не финансировал, там видно по качеству и по сюжету, что это на коленке сделано.
- Вы же сегодня еще член Центристской партии? (В Коммерческом регистре указано, что Макаркин является членом этой партии с 2017 года - прим. ред.)
- Ну вроде как да... Мне приходят какие-то мейлы, но я особо ни в чем не участвую. У меня нет времени на это.
- Когда вы баллотировались в 2017 году от Центристской партии на муниципальных выборах, вы говорили, что эта партия заточена на достижение результата. Сегодня вы все еще придерживаетесь этого мнения?
- Не знаю, не уверен. Много в обществе разногласий и доверие к центристам подупало, насколько я понимаю. Это мое личное наблюдение.
- Вы поете «на ваших похоронах устроим праздник танцевальный» и перечисляете политиков из Партии реформ и «Отечества». Вы действительно желаете этим людям смерти?
- Я перечислял фамилии... Ну, кто-то может считать, что я перечислял политиков. Но людей много разных с фамилиями. Как-то так. У каждого свое видение.
- Я правильно понимаю, что вы перечисляли по фамилиям не конкретных политиков, а просто случайные фамилии?
- Да-да. Назовем это так.
- Чем заслужил ваше доверие Райво Аэг? (Директор департамента полиции в 2005-2008, директор Департамента полиции безопасности в 2008-2013 - прим. ред.)
- У меня есть свое видение, были разные ситуации... Мне кажется, он был достаточно порядочным и хорошим на своей должности. Он был, наверное, одним из самых порядочных, кто эту должность занимал.
Избранные цитаты из песни «Стагнация»
«Проститутки у руля, что не ведают творят, что мы первая страна, типа гордо восседав на чужом конце с конца».
«Михкельсон, Лаанет, Рейнсалу, Каллас... Вижу, хорошо продались! Предатели, которых даже яма не исправит».
«Вас ненавидят все, ощутите ярость! Таких, как вы хоронят только улыбаясь. Спрятать могут памятник, но никак не память, на ваших похоронах устроим праздник танцевальный!»
«Полицейских чтоб судили я не помню-помню, превышенье полномочий называют нормой. Минимум реально русофобы, по одной статье уедем с разным приговором».
«КаПо звонит звоночек, послушать пару строчек...
Точно Райво Аэг был одним там не испорчен, за остальных мы знаем какие сволочи
против народа их заборы, их законы, их патроны,
а мы помним всех гондонов Ансипу подобных...»
Клип доступен в Youtube.
- Кто такие в вашем понимании русофобы?
- Вот то, что сейчас происходит... И на общем плане. Оскорбления... На этот вопрос очень долго можно отвечать.
- Но все-таки. Чтобы о человеке можно было сказать, что он русофоб, он что должен делать?
- Ну, у него все русскоговорящие люди Эстонии идут под одну гребенку. И их интересуют геополитические вопросы. Ну это такой... Непростой ответ на этот вопрос.
- Что вы подразумеваете в песне под «памятниками и памятью»?
- Ну это все с Бронзовой ночи началось. Убрали памятник, но люди все равно ходят, выражают свою озабоченность. Да, у людей расстройство... И все, что потом с остальными памятниками происходило. Но память только усиливается, потому что теперь говорят об этом чаще.
- Вы говорите, что русофобы всех русскоязычных «стригут под одну гребенку». Но вы тоже так делаете, как мне кажется. Русскоязычные очень разные, некоторые из них поддерживали перенос солдата и нарвского танка...
- Да у русскоговорящего населения разные мнения по поводу определенных событий. Есть даже неожиданные совсем. Такое, которое не ожидаешь услышать от русского человека.
- Вас несколько лет не было слышно и вдруг появился новый клип. Почему?
- На самом деле не было конкретной идеи, просто выразил свое мнение и решил его выложить. Было много споров, стоит ли мне это выкладывать или не стоит. Но я решил, что выборы закончились. Ничего страшного я там не сказал, поэтому почему бы и нет.