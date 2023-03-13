«Предатели, которых даже яма не исправит»: местный рэпер Kiraz записал жесткий клип об эстонской политике

- Да-да. Назовем это так.

- Чем заслужил ваше доверие Райво Аэг? (Директор департамента полиции в 2005-2008, директор Департамента полиции безопасности в 2008-2013 - прим. ред. )

- У меня есть свое видение, были разные ситуации... Мне кажется, он был достаточно порядочным и хорошим на своей должности. Он был, наверное, одним из самых порядочных, кто эту должность занимал.

Избранные цитаты из песни «Стагнация»

«Проститутки у руля, что не ведают творят, что мы первая страна, типа гордо восседав на чужом конце с конца».

«Михкельсон, Лаанет, Рейнсалу, Каллас... Вижу, хорошо продались! Предатели, которых даже яма не исправит».

«Вас ненавидят все, ощутите ярость! Таких, как вы хоронят только улыбаясь. Спрятать могут памятник, но никак не память, на ваших похоронах устроим праздник танцевальный!»

«Полицейских чтоб судили я не помню-помню, превышенье полномочий называют нормой. Минимум реально русофобы, по одной статье уедем с разным приговором».

«КаПо звонит звоночек, послушать пару строчек...

Точно Райво Аэг был одним там не испорчен, за остальных мы знаем какие сволочи

против народа их заборы, их законы, их патроны,

а мы помним всех гондонов Ансипу подобных...»

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