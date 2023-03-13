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Принудительная реновация грозит почти половине домов в Эстонии

rus.postimees.ee
Принудительная реновация грозит почти половине домов в Эстонии
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Реновация фасада.
Реновация фасада. Фото: Elmo Riig

Центральный союз собственников жилья Эстонии (EOKL) в меморандуме, направленном эстонским евродепутатам, призывает их перед голосованием тщательно рассмотреть все требования директивы для собственников жилья.

Завтра Европарламент проголосует за директиву об энергоэффективности зданий, которая будет иметь далеко идущие последствия для жилищного сектора Эстонии.

Председатель EOKL Андри Красс говорит, что первоначальное предложение, подготовленное Европейской комиссией в 2021 году, в Комиссии по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) с точки зрения затрат увеличилось как минимум в три раза, а необходимые механизмы поддержки отсутствуют.

«Достижение энергоэффективности D-уровня всех зданий к концу 2032 года никак невозможно в условиях, когда пособий на реновацию уже не хватает», - считает Красс.

По данным EOKL, если предложения о поправках ITRE будут одобрены, то в течение десяти лет в Эстонии придется принудительно отремонтировать более 350 000 жилых домов.

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