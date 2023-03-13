Центральный союз собственников жилья Эстонии (EOKL) в меморандуме, направленном эстонским евродепутатам, призывает их перед голосованием тщательно рассмотреть все требования директивы для собственников жилья.
Принудительная реновация грозит почти половине домов в Эстонии
Завтра Европарламент проголосует за директиву об энергоэффективности зданий, которая будет иметь далеко идущие последствия для жилищного сектора Эстонии.
Председатель EOKL Андри Красс говорит, что первоначальное предложение, подготовленное Европейской комиссией в 2021 году, в Комиссии по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) с точки зрения затрат увеличилось как минимум в три раза, а необходимые механизмы поддержки отсутствуют.
«Достижение энергоэффективности D-уровня всех зданий к концу 2032 года никак невозможно в условиях, когда пособий на реновацию уже не хватает», - считает Красс.
По данным EOKL, если предложения о поправках ITRE будут одобрены, то в течение десяти лет в Эстонии придется принудительно отремонтировать более 350 000 жилых домов.