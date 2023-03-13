Отть Тянак похвалил Георга Линнамяэ

За неделю до старта этапа чемпионата мира по гонкам в Мехико начался сезон серии начался сезон серии ERC. Первый этап серии состоялся в Португалии и это было ралли Фафе. В этой гонке на подиум поднялся наш гонщик Георг Линнамяэ, который заслужил одобрение от чемпиона мира 2019 года Оття Тянака.