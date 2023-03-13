За неделю до старта этапа чемпионата мира по гонкам в Мехико начался сезон серии начался сезон серии ERC. Первый этап серии состоялся в Португалии и это было ралли Фафе. В этой гонке на подиум поднялся наш гонщик Георг Линнамяэ, который заслужил одобрение от чемпиона мира 2019 года Оття Тянака.
Отть Тянак похвалил Георга Линнамяэ
Отть Тянак похвалил Георга Линнамяэ
Линнамяэ сумел на этом этапе завоевать третье место, его опередили лишь бывшие гонщики WRC Хейден Пэддон и Мэдс Эстберг. Эстонский гонщик сумел опередить в том числе таких звезд, как гонщиков, которые выступают в WRC в команде Hyundai – Крейга Брина, а также многих других опытных спортсменов.
Эту победу оценил и лидер общего зачета чемпионата мира Отть Тянак, которые поздравил Линнамяэ в социальных сетях.
«Поздравляю всю команду RedGrey за победу на ралли Фафе. Георг Линнамяэ и Джеймс Морган после сильного и стабильного выступления завоевали третье место», - написал Тянак, который затем поздравил и Роберта Вирвеса.
«Также отлично проехали Роберт Вирвес и Хуго Магалаэш, которые сумели на Ford Fiesta Rally2 выиграть два спецучастка».
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