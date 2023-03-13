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Нападение на заправке ⟩ Молодые люди избили жертву до потери сознания

rus.postimees.ee
Молодые люди избили жертву до потери сознания
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

В Пайде перед судом предстали двое молодых людей, которых обвиняют в избиении.

Было установлено, что обвиняемые 28 августа прошлого года вечером около 23.25 находились в зоне отдыха одной из ярвамааских заправок. Один из молодых людей спросил другого человека, есть ли у последнего что сказать, и тут же ударил его правой рукой по голове. Затем последовал удар левой рукой по голове.

Пострадавший наклонился, а обвиняемые продолжали неоднократно бить его руками по голове и телу, в результате чего жертва упала на каменную мостовую. Избиение продолжалось, при этом лежавшую на земле жертву также ногами с силой били по голове.

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