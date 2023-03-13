Нападение на заправке ⟩ Молодые люди избили жертву до потери сознания

Было установлено, что обвиняемые 28 августа прошлого года вечером около 23.25 находились в зоне отдыха одной из ярвамааских заправок. Один из молодых людей спросил другого человека, есть ли у последнего что сказать, и тут же ударил его правой рукой по голове. Затем последовал удар левой рукой по голове.