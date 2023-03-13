ФОТО ⟩ Улицы Парижа тонут в мусоре: в столице Франции уже неделю бастуют уборщики

Парижская дума указывает, что забастовка сотрудников коснулась трех расположенных в пригородах заводов по сжиганию мусора, в результате чего тротуары столицы Франции оказались заполнены черными мусорными мешками и переполненными мусорными баками.

Предприятие по сбору бытовых отходов Syctom сообщает, что направляет мусорные машины в другие места хранения и переработки отходов в регионе.

Муниципалитет отвечает за вывоз мусора в половине районов Парижа, остальные обслуживают частные компании, которые в забастовке не участвуют.

Напомним, правительство Франции хочет повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, а также продлить срок выплаты взносов обязательного социального страхования для получения полной пенсии. Кроме того, планируется ликвидировать пенсионные привилегии отдельных профессий.