Олигархи, вероятно, заранее были готовы к санкциям, последовавшим в ответ на нападение России на Украину, отмечает британский экономист Ребекка Хардинг.
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Интервью ⟩ Британский экономист: россияне были готовы к санкциям, в итоге сильнее всего пострадали страны, вводившие их
Британский экономист: россияне были готовы к санкциям, в итоге сильнее всего пострадали страны, вводившие их
Журналист Эвелин Калдоя побеседовала с Ребеккой Хардинг на животрепещущие и злободневные темы: все ли гладко в отношениях между ЕС и США, чем для Великобритании обернулся выход из ЕС, а также куда последствия развязанной Россией в Украине войны приведут экономику западных стран.
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