Пн, 13.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Интервью ⟩ Британский экономист: россияне были готовы к санкциям, в итоге сильнее всего пострадали страны, вводившие их

Эвелин Калдоя
Британский экономист: россияне были готовы к санкциям, в итоге сильнее всего пострадали страны, вводившие их
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Британский экономист Ребекка Хардинг.
Британский экономист Ребекка Хардинг. Фото: Sille Annuk

Олигархи, вероятно, заранее были готовы к санкциям, последовавшим в ответ на нападение России на Украину, отмечает британский экономист Ребекка Хардинг.

Журналист Эвелин Калдоя побеседовала с Ребеккой Хардинг на животрепещущие и злободневные темы: все ли гладко в отношениях между ЕС и США, чем для Великобритании обернулся выход из ЕС, а также куда последствия развязанной Россией в Украине войны приведут экономику западных стран.

- Насколько острой темой в отношениях ЕС и США является Закон США о снижении инфляции (принят президентом США Джо Байденом 16 августа 2022 года - прим.ред.)?

Ключевые слова
Наверх