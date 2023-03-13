Интервью ⟩ Британский экономист: россияне были готовы к санкциям, в итоге сильнее всего пострадали страны, вводившие их

Журналист Эвелин Калдоя побеседовала с Ребеккой Хардинг на животрепещущие и злободневные темы: все ли гладко в отношениях между ЕС и США, чем для Великобритании обернулся выход из ЕС, а также куда последствия развязанной Россией в Украине войны приведут экономику западных стран.