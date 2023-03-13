Продукты дорожают ⟩ Глава торговой сети: если так пойдет и дальше, скоро даже тележки в магазинах могут стать меньше

По словам Тармо Лауринга, во главе скрытого повышения цен за счет уменьшения упаковки стоят иностранные сети с собственной продукцией. «Обычная 100-граммовая упаковка стала вдруг 85-граммовой, а в прежней полукилограммовой упаковке сыра осталось 450 граммов. У отечественного производителя нет другого выбора, кроме как согласиться на уменьшение упаковки, чтобы оставаться конкурентоспособным в вопросах цены», - сказал Лауринг.

«Скоро мы дойдем до того, что в пакете молока останется 900 граммов, и хозяйки обнаружат, что стандартные объемы, указанные в рецепте, больше не соответствуют магазинным покупкам. Шучу, но я не очень удивлюсь, если сетевые магазины станут использовать меньшие по размеру корзины и тележки для покупок, чтобы у покупателей складывалось впечатление, что они могут получить то же количество товаров за те же деньги, что и вчера», - посетовал Лауринг.

Он советует людям очень внимательно относиться к размерам упаковки и особенно тщательно следить за ценами за килограмм продукта. «Именно поэтому мы в своих магазинах начинаем все чаще и чаще указывать цену за килограмм на новых ценниках», - сказал Лауринг.