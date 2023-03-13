По словам руководителя сети магазинов A1000 Market Тармо Лауринга, торговля продуктами питания продолжает играть с покупателем в прятки, уменьшая упаковку, чтобы покупателю казалось, что он имеет дело с выгодным товаром.
Продукты дорожают ⟩ Глава торговой сети: если так пойдет и дальше, скоро даже тележки в магазинах могут стать меньше
По словам Тармо Лауринга, во главе скрытого повышения цен за счет уменьшения упаковки стоят иностранные сети с собственной продукцией. «Обычная 100-граммовая упаковка стала вдруг 85-граммовой, а в прежней полукилограммовой упаковке сыра осталось 450 граммов. У отечественного производителя нет другого выбора, кроме как согласиться на уменьшение упаковки, чтобы оставаться конкурентоспособным в вопросах цены», - сказал Лауринг.
«Скоро мы дойдем до того, что в пакете молока останется 900 граммов, и хозяйки обнаружат, что стандартные объемы, указанные в рецепте, больше не соответствуют магазинным покупкам. Шучу, но я не очень удивлюсь, если сетевые магазины станут использовать меньшие по размеру корзины и тележки для покупок, чтобы у покупателей складывалось впечатление, что они могут получить то же количество товаров за те же деньги, что и вчера», - посетовал Лауринг.
Он советует людям очень внимательно относиться к размерам упаковки и особенно тщательно следить за ценами за килограмм продукта. «Именно поэтому мы в своих магазинах начинаем все чаще и чаще указывать цену за килограмм на новых ценниках», - сказал Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, в более широком плане проблема заключается в том, что рост цен на продукты питания продолжает оставаться самой значительной составляющей инфляции, а государство в течение всего года просто наблюдает за происходящим со стороны. «В Эстонии акцизы на топливо, энергию и продукты питания выше среднего, это усложняет жизнь потребителю и снижает конкурентоспособность местной пищевой промышленности», - добавил Лауринг.
Он подчеркивает, что по сравнению с другими странами Европы, в Эстонии одна из самых высоких ставок налога на продукты питания. «В большинстве стран ЕС для продовольственных товаров действует более низкая ставка НСО, чем для других товаров. В 19 странах-членах ЕС НСО составляет 10% или ниже, а у нас - по-прежнему целых 20%», - описал ситуацию Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, от роста цен выигрывают магазины с дешевыми продуктами, поскольку люди пытаются сэкономить, но в итоге наша жизнь все равно становится дороже.
«На предвыборных дебатах говорилось, что у нас самая высокая инфляция в Евросоюзе и предлагалось радоваться, что дна мы, вероятно, уже достигли, и скоро его пройдем. Но это слабое утешение для людей, оказавшихся в затруднительном положении. Год назад, например, Польша снизила НСО на продукты питания до нуля, чтобы обуздать инфляцию и уберечь людей от бедности. В Эстонии в интересах местного производства тоже можно было бы рассмотреть вопрос введения для местных продуктов питания более выгодного НСО, чем для импортных продуктов», - добавил Лауринг.