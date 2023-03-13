Уровень зарегистрированной безработицы продолжил рост

Новых безработных в феврале зарегистрировали 6970, месяцем раньше 9463, а в феврале прошлого года 5025, сообщила Касса по безработице.

Причиной прекращения трудовых отношений перед постановкой на учет в качестве безработного в феврале в 1052 случаях стало увольнение, месяцем раньше эта причина была в 1452 случаях, а год назад в 627 случаях. По инициативе работника трудовые отношения в феврале прекращены в 1105 случаях, в январе в 1392 случаях, а в феврале 2022 года в 882 случаях.

Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа: на конец февраля он составлял 12,9 процента. В Валгаском уезде без работы было 12,4 процента, в Пылваском уезде 10,3, а в Ляэне-Вирумаа 8,7 процента трудоспособного населения.

Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы был в уезде Хийу – 4,7 процента, в Вильяндимаа показатель составил 5,9 процента, на Сааремаа – 7,2, а в Тартумаа – 7 процентов.

Безработных среди людей со сниженной трудоспособностью в конце февраля было 10 642, то есть 19,4 процента зарегистрированных безработных.