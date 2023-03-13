Нылвак и Тийсаар стали королями пляжного волейбола в Майами

Это первый совместный турнир для эстонцев после операции Тийсаара на бедре, которую он перенес в конце прошлого года. Нылвай – Тийсаар начали сразу с основного турнира, входя в состав группы А, в которой также еще играли американцы Трай Борн – Чайм Шалк, чешский дуэт Ондрей Перушич – Давид Швайнер, латыши Александр Самойлов – Янис Шмединьш и американцы, вышедшие из квалификации, Калеб Квекель – Дилан Закка.

Эстонские волейболисты завершили турнир подгруппы на втором месте, уступив чехам, и обеспечили себе место в финале. Их соперниками вновь оказались Перушич и Швайнер, а также Марко Гримальт – Эстебан Гримальт (Чили), американцы Хаген Смит – Билл Колински и смешанная аргентино-голландская пара Джулиан Азаад – Мэттью Иммерс. Тем не менее, Нылвак и Тийсаар заняли первое место, пройдя в финал.

В финале, помимо эстонцев, играли латыши Самойлов – Шмединьш, чехи Перусич – Швайнер, катарцы Ахмед Тиан – Шериф Юнус и чилийцы Ноэ Аравена – Висенте Другетт. Первое место заняли эстонцы, на втором чилийцы и третье место у представителей Катара.

Нылвак и Тийсаар успешно выступали на турнире King of the Court и ранее, в прошлом году, они заняли на европейском финальном этапе третье место.