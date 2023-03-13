Президент России Владимир Путин на этой неделе впервые с начала войны встречается с бизнес-магнатами, от которых хочет получать больше налогов в государственную казну.
Путин впервые с начала войны встретится с бизнес-магнатами
Встреча с высшим руководством Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), запланированная на 16 марта, проходит в то время, когда правительство пытается покрыть возросшие военные расходы и усиливает давление на бизнес, чтобы те платили больше налогов. Прошлогодняя встреча с крупными бизнесменами была отменена из-за войны.
В своем выступлении в этом году Путин планирует сосредоточить внимание на возрождении экономического роста и повышении корпоративной ответственности, сообщили источники. В то же время магнаты надеются продемонстрировать обеспокоенность растущей ролью государства в экономике и потребовать шагов по либерализации бизнес-среды. Это включает в себя отмену уголовных наказаний за некоторые экономические преступления, включая отмывание денег.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать планы Путина.
Столкнувшись с растущим бюджетным дефицитом, правительство вынудило компании заплатить в этом году 300 миллиардов рублей (3,9 миллиарда долларов) дополнительных налогов. Однако окончательного решения по этому вопросу от встречи не ожидается, говорят источники, знакомые с дискуссиями.
Если в прошлом году многие бизнес-магнаты были обеспокоены тем, что публичные разговоры с Путиным могут привести к санкциям, то теперь в отношении большинства членов правления РСПП действуют ограничения.
На заседаниях РСПП Путин обычно произносит речь, а затем ведет дискуссию за закрытыми дверями. В прошлом месяце Путин призвал владельцев крупных компаний, проживающих за границей, теснее привязать себя к родине.
«Если руководители или собственники таких компаний попадут в зависимость от правительств, проводящих недружественную по отношению к России политику, это представляет большую опасность для нас и нашей страны», – сказал Путин в своем выступлении.
«Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, там, мэров здесь не помогут абсолютно, – сказал Путин. – Они должны понять: они там второй сорт».