Стало известно, когда Неймар завершит карьеру

Как сообщается, футболист не хочет играть за другие клубы. Его контракт с «ПСЖ» действует до 2027 года. В данный момент Неймар оправляется после операции – совсем недавно он травмировал колено и ему потребовалось серьезное медицинское вмешательство. В этом сезоне он играть не будет.