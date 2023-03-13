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Стало известно, когда Неймар завершит карьеру

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Стало известно, когда Неймар завершит карьеру
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Неймар получил на поле серьезную травму, из-за которой пропустит этот сезон.
Неймар получил на поле серьезную травму, из-за которой пропустит этот сезон. Фото: Christian Hartmann

Дэвид Орнштейн, авторитетный инсайдер, сообщил в своем Twitter о том, что бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар планирует завершить свою профессиональную игровую карьеру в составе парижского клуба.

Как сообщается, футболист не хочет играть за другие клубы. Его контракт с «ПСЖ» действует до 2027 года. В данный момент Неймар оправляется после операции – совсем недавно он травмировал колено и ему потребовалось серьезное медицинское вмешательство. В этом сезоне он играть не будет.

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