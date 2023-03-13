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ЯНЕК МЯГГИ ⟩ Кроме Кылварта у центристов есть и другие сильные кандидаты на пост председателя

Янек Мягги
, Центристская партия
Кроме Кылварта у центристов есть и другие сильные кандидаты на пост председателя
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Янек Мягги.
Янек Мягги. Фото: Tairo Lutter
  • EKRE гораздо безопаснее радикализирующегося и представляющего чуждые ценности Ида-Вирумаа
  • Кадри Симсон вернется домой и прекрасно подойдет на роль премьер-министра
  • Нынешнее правительство своей политикой помогает мобилизовать избирателей Центристской партии

Исходя из обстоятельств, в партии должны быть произведены изменения, пишет член Центристской партии Янек Мягги, анализируя результаты выборов.

Результаты выборов для Центристской партии в цифрах выглядят хуже, чем есть на самом деле. В результате хорошей работы политических конкурентов большая часть голосов, ранее отдававшихся за Центристскую партию в Ида-Вирумаа, уехали на нарвском танке в Левую партию и три мандата были потеряны.

Мэр Нарвы Катри Райк пыталась избежать консолидации более радикально настроенного населения в чувствительном регионе, правительство сочло ее взгляды на внутреннюю политику несущественными, а ее родная Социал-демократическая партия в результате потеряла как минимум один мандат в Ида-Вирумаа, потому что Райк решила не баллотироваться.

Конечно, Райк была права, ведь даже Партии реформ на эстонском политическом небосклоне не нужен был взлет Айво Петерсона. Успех Левой партии является самым значительным внутриполитическим провалом Эстонии за последние 30 лет, за который мы можем быть наказаны более болезненно, чем мы можем себе представить сегодня.

EKRE гораздо безопаснее консолидирующегося, радикализирующегося и представляющего чуждые ценности Ида-Вирумаа. До сих пор Центристская партия могла политически удерживать Ида-Вирумаа, в какой-то степени контролировать его, но из-за вторжения России в Украину это уже не так. Настроенность Ида-Вирумаа представляет собой самую большую угрозу безопасности Эстонии, и руганью в адрес России ее не уменьшить.

Почему русский хочет учиться на русском языке?

Другая часть избирателей Центристской партии нервничала из-за утраты русскоязычной школы, поэтому они остались дома, рыдали или выпивали, но не голосовали. Это тоже понятно на сто процентов. Каждый народ стремится сохранить свою идентичность и язык, даже живя за границей, и шведы с их почти 1 миллионом иммигрантов (12 процентов населения родились за границей) сталкиваются с подобными эмоциями.

В шашках, если хочешь победить, надо анализировать ситуацию и со стороны соперника. Почему он так себя ведет, что он может сделать дальше, какие ловушки для вас расставить. Вы должны подумать, можете ли вы действовать по-разному в зависимости от позиции противника. Отмена русскоязычной школы – это достаточно сильный посыл целевой группе Центристской партии, чтобы она дольше среднего думала о том, что делать дальше – куда идти, какую стратегию избрать.

16 мандатов центристов – результат, которого не добились объявленные победителями «Ээсти 200», социал-демократы и «Отечество», не говоря уже о тех, кто отобрал голоса у прошедших, но сам остался за чертой. Позиции Центристской партии в Рийгикогу сильны, и в случае, если Партия реформ поссорится с «Ээсти 200», дверь в правительство может открыться до следующих очередных парламентских выборов в 2027 году. Другое дело, стоит ли входить в нее.

Кадри Симсон вернется и прекрасно подойдет на роль премьер-министра

Исходя из обстоятельств, в партии должны быть произведены изменения. Было много публичных дискуссий о том, уйдет ли Юри Ратас в отставку и когда. Однако Ратас должен шагать вперед, а не назад. Ключевые игроки в партии могут менять позиции, но их уход сильно снижает политические активы партии, чего умная партия не допустит. Ратас с энтузиазмом относится ко всему, что делает. Иногда даже слишком.

То, кто является лицом партии важно, но не первостепенно. Политика – это коллективная зона, командная игра. Постоянная сила команды гораздо важнее, чем исключительное мастерство одного лидера. После ухода Андруса Ансипа Партия реформ долго боролась с кризисом руководства – Таави Рыйвас уже не годился, Кристен Михал не дотягивал до Ханно Певкура, у которого для председателя партии, к сожалению, не было необходимого ресурса. Однако настоящий взлет Каи Каллас начался только 5 марта, поскольку на этот раз результат должны были оценить все ее соперники внутри партии.

В Центристской партии Юри Ратас был сильным лидером, но он представляет те целевые группы в партии, которые не являются основными в общей поддержке партии – иноязычные и обладатели серых паспортов. Если проводить сравнение с Партией реформ, то позиция Ратаса в партии примерно такая же, как у Ханно Певкура: есть голоса, есть капитал, но у кого-то их больше.

Вот почему и было предложено, чтобы председателем партии и кандидатом в премьер-министры на следующих парламентских выборах стал мэр Таллинна Михаил Кылварт, главный магнит Центристской партии. Возможно, этот день наступит, но в Центристской партии есть и другие значимые лидеры. На сегодняшний день шансы Кадри Симон остаться в Брюсселе близки к нулю, а она и ранее баллотировалась на пост председателя партии. Через год она вернется домой и обязательно примет участие в местной политической игре.

Главная задача Центристской партии на ближайшие месяцы – точно и по-новому сформулировать идеологию партии, за что и за кого она стоит. Необходимо подумать о том, каковы основные темы борьбы Центристской партии – как существующие, так и новые, а также каковы конкретные целевые группы. Необходимо охватить и новые целевые группы. Всего в Эстонии насчитывается 351 120 человек, которые прямо не представлены сегодняшним Рийгикогу, но имели право голоса, и если удастся набрать 100 000 из них, то Партия реформ потерпит поражение на следующих выборах. Это не невозможно, как доказал Индрек Таранд.

Привлечь избирателей конкурентов

На Тоомпеа не имеет значения, нравятся ли ваши избиратели партнерам по коалиции или оппозиции. На Тоомпеа важно, есть у вас мандаты или нет. Успешная партия отстаивает интересы своих избирателей и не пытается любой ценой угодить другим партиям или широкой общественности. Раздражать кого-то намеренно не стоит и непозволительно, но подхалимство - тоже зло.

Центристская партия со спокойной душой начинает готовиться к выборам в Европейский парламент и особенно - в местные самоуправления, которые, если они будут проведены хорошо, принесут большой успех.

На данный момент уже ясно, что формирующееся правительство хочет реализовать многие вещи, особенно раздражающие избирателей Центристской партии, которые помогут ей мобилизовать свой электорат. Кроме того, необходимо значительно привлечь на свою сторону избирателей, особенно Партии реформ, которых в процентном отношении у них было слишком много. 190 632 человека – это не вся Эстония, но до абсолютного большинства, то есть 51 мандата, не хватает довольно много.

При подготовке к местным выборам нужно тщательно вербовать людей, имеющих за собой голоса, занимающих влиятельные должности, несколько оттесненных или поссорившихся со своей политической партией или союзом. К сожалению, естественно, что человек, который любит работать на оплачиваемой политической должности, будет, если необходимо, искать возможности и в других политических партиях. На этот раз в Партии реформ осталось немного «лишних» людей – можно сказать, что все 125 кандидатов попали в парламент, правительство или на хорошо оплачиваемую политическую работу – но кое-что все же осталось.

Маловероятно, что 775 497 эстонских избирателей, не голосовавших за Партию реформ, согласятся с тем, что Эстонией будет управлять одна партия еще очень долго. Это прекрасная возможность для Центристской партии.

Укрепление местных партийных организаций – это самое первое, на что нужно обратить внимание, чтобы добиться больших успехов как на следующих местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу. Вероятность успеха очень высока, поскольку политические конкуренты обещают в ближайшее время многое сделать для того, чтобы настроить против себя избирателей Центристской партии.

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