ЯНЕК МЯГГИ ⟩ Кроме Кылварта у центристов есть и другие сильные кандидаты на пост председателя

В шашках, если хочешь победить, надо анализировать ситуацию и со стороны соперника. Почему он так себя ведет, что он может сделать дальше, какие ловушки для вас расставить. Вы должны подумать, можете ли вы действовать по-разному в зависимости от позиции противника. Отмена русскоязычной школы – это достаточно сильный посыл целевой группе Центристской партии, чтобы она дольше среднего думала о том, что делать дальше – куда идти, какую стратегию избрать.

16 мандатов центристов – результат, которого не добились объявленные победителями «Ээсти 200», социал-демократы и «Отечество», не говоря уже о тех, кто отобрал голоса у прошедших, но сам остался за чертой. Позиции Центристской партии в Рийгикогу сильны, и в случае, если Партия реформ поссорится с «Ээсти 200», дверь в правительство может открыться до следующих очередных парламентских выборов в 2027 году. Другое дело, стоит ли входить в нее.

Кадри Симсон вернется и прекрасно подойдет на роль премьер-министра

Исходя из обстоятельств, в партии должны быть произведены изменения. Было много публичных дискуссий о том, уйдет ли Юри Ратас в отставку и когда. Однако Ратас должен шагать вперед, а не назад. Ключевые игроки в партии могут менять позиции, но их уход сильно снижает политические активы партии, чего умная партия не допустит. Ратас с энтузиазмом относится ко всему, что делает. Иногда даже слишком.