ЯНЕК МЯГГИ ⟩ Кроме Кылварта у центристов есть и другие сильные кандидаты на пост председателя

Привлечь избирателей конкурентов
На Тоомпеа не имеет значения, нравятся ли ваши избиратели партнерам по коалиции или оппозиции. На Тоомпеа важно, есть у вас мандаты или нет. Успешная партия отстаивает интересы своих избирателей и не пытается любой ценой угодить другим партиям или широкой общественности. Раздражать кого-то намеренно не стоит и непозволительно, но подхалимство - тоже зло.
Центристская партия со спокойной душой начинает готовиться к выборам в Европейский парламент и особенно - в местные самоуправления, которые, если они будут проведены хорошо, принесут большой успех.
На данный момент уже ясно, что формирующееся правительство хочет реализовать многие вещи, особенно раздражающие избирателей Центристской партии, которые помогут ей мобилизовать свой электорат. Кроме того, необходимо значительно привлечь на свою сторону избирателей, особенно Партии реформ, которых в процентном отношении у них было слишком много. 190 632 человека – это не вся Эстония, но до абсолютного большинства, то есть 51 мандата, не хватает довольно много.
При подготовке к местным выборам нужно тщательно вербовать людей, имеющих за собой голоса, занимающих влиятельные должности, несколько оттесненных или поссорившихся со своей политической партией или союзом. К сожалению, естественно, что человек, который любит работать на оплачиваемой политической должности, будет, если необходимо, искать возможности и в других политических партиях. На этот раз в Партии реформ осталось немного «лишних» людей – можно сказать, что все 125 кандидатов попали в парламент, правительство или на хорошо оплачиваемую политическую работу – но кое-что все же осталось.
Маловероятно, что 775 497 эстонских избирателей, не голосовавших за Партию реформ, согласятся с тем, что Эстонией будет управлять одна партия еще очень долго. Это прекрасная возможность для Центристской партии.
Укрепление местных партийных организаций – это самое первое, на что нужно обратить внимание, чтобы добиться больших успехов как на следующих местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу. Вероятность успеха очень высока, поскольку политические конкуренты обещают в ближайшее время многое сделать для того, чтобы настроить против себя избирателей Центристской партии.