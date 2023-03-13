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Полиция ищет пропавшую при загадочных обстоятельствах Карин

Rus.Postimees
Полиция ищет пропавшую при загадочных обстоятельствах Карин
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Яна.
Яна. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 54-летней Карин, которая вчера ушла из своего дома в Тарту и не вернулась.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, когда поняли, что Карин пропала. Они понятия не имеют, где она и с кем может проводить время. Исчезнувшая оставила дома личные вещи и телефон, входная дверь ее квартиры была не заперта.

Близкие осмотрели окрестности дома Карин на улице Сийли в Тарту и другие места вблизи Эмайыги. Также были проверены городские медучреждения, там Яны не оказалось. Поиски продолжаются.

На Карин могла быть оранжевая куртка и джинсы. Всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, просят звонить по номеру 112.

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