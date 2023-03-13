Полиция просит содействия в установлении местонахождения 54-летней Карин, которая вчера ушла из своего дома в Тарту и не вернулась.
Полиция ищет пропавшую при загадочных обстоятельствах Карин
Полиция ищет пропавшую при загадочных обстоятельствах Карин
Обеспокоенные родственники обратились в полицию, когда поняли, что Карин пропала. Они понятия не имеют, где она и с кем может проводить время. Исчезнувшая оставила дома личные вещи и телефон, входная дверь ее квартиры была не заперта.
Близкие осмотрели окрестности дома Карин на улице Сийли в Тарту и другие места вблизи Эмайыги. Также были проверены городские медучреждения, там Яны не оказалось. Поиски продолжаются.
На Карин могла быть оранжевая куртка и джинсы. Всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, просят звонить по номеру 112.