В помещениях легендарного кафе Kadri на улице Николай в Пярну открыло свои двери заведение общественного питания, которое надеется прилечь людей выбором блюд украинской кухни.
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Фото ⟩ В здании легендарного кафе открылось украинское заведение
В здании легендарного кафе открылось украинское заведение
После того, как кафе Kadri два с половиной года назад пришлось закрыть свои двери, а потом завершил свою деятельность и работавший там полтора года после капитального ремонта ресторан Menu, в пятницу открылось кафе Forte.