Пн, 13.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото ⟩ В здании легендарного кафе открылось украинское заведение

Эно-Геррит Линк
В здании легендарного кафе открылось украинское заведение
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Майро и Марко Кютт открыли Forte в пятницу.
Майро и Марко Кютт открыли Forte в пятницу. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

В помещениях легендарного кафе Kadri на улице Николай в Пярну открыло свои двери заведение общественного питания, которое надеется прилечь людей выбором блюд украинской кухни.

После того, как кафе Kadri два с половиной года назад пришлось закрыть свои двери, а потом завершил свою деятельность и работавший там полтора года после капитального ремонта ресторан Menu, в пятницу открылось кафе Forte.

Хотя название кафе итальянского происхождения (в переводе означает «сильный»), новое заведение надеется привнести в здешнее разнообразие мест общественного питания и украинскую кухню.

Ключевые слова
Наверх