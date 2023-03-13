Фото ⟩ Неожиданно: в многоквартирном доме в воде из-под крана нашли насекомое

Автор поста написал , что он открыл кран и существо на фотографии появилось из крана с водой. Маленькое живое существо, вероятно, личинка какого-то насекомого, сначала немного дрыгалось, а потом испустило дух в воде в банке. Поскольку по снимку невозможно определить размер насекомого, также невозможно определить его вид со стопроцентной точностью. Вероятно, это личинка кожееда.

Глава Tartu Veevärk Тоомас Капп сказал, что в воскресенье вечером получил информацию о живом существе, найденном в водопроводной воде. «Мы уже сталкивались с подобным случаем и в тот раз пришли к такому же выводу, - сказал Капп. - В тот раз мы проверили систему дома, где перед поступающей водой был фильтр, густо набитый железом, и даже теоретическое попадание через воды по сети исключалось».