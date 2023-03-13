В воскресенье вечером в Facebook в группе «Märgatud: Tartus» была опубликована фотография насекомого, найденного в водопроводной воде жилого дома в университетском городке. Глава Tartu Veevärk Тоомас Капп успокаивает: волноваться не о чем.
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Фото ⟩ Неожиданно: в многоквартирном доме в воде из-под крана нашли насекомое
Неожиданно: в многоквартирном доме в воде из-под крана нашли насекомое
Автор поста написал, что он открыл кран и существо на фотографии появилось из крана с водой. Маленькое живое существо, вероятно, личинка какого-то насекомого, сначала немного дрыгалось, а потом испустило дух в воде в банке. Поскольку по снимку невозможно определить размер насекомого, также невозможно определить его вид со стопроцентной точностью. Вероятно, это личинка кожееда.