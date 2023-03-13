Статистика ⟩ В Эстонии говорят на 243 языках

По словам аналитика Департамента статистики Эстонии Генри Ласса, доля носителей эстонского языка не увеличилась, но количество языков, на которых говорят в Эстонии, значительно возросло с 2000 года.

«В переписи 2000 года было насчитано в общей сложности 109 различных языков, десятилетие спустя, в 2011 году, их было 157, а в переписи 2021 года уже целых 243», - сказал Ласс.

Наиболее распространенными языками в мире являются английский, китайский, хинди, испанский и французский. Согласно данным переписи населения, в Эстонии 3 879 человек говорят на английском языке как на родном, 419 на китайском, 630 на хинди, 1 378 на испанском и 1 424 на французском.

«Однако самыми древними языками, на которых говорят как на родном в Эстонии, являются египетский, иврит и тамильский. Египетский язык является родным для 21 человека, иврит - для 79 человек, а тамильский - для 124 человек», - добавил Ласс.

На этот раз в переписи населения можно было указать два родных языка. Общее число людей с двумя родными языками в Эстонии составило 30 710 человек, или около двух процентов населения. «Больше всего людей указали в качестве двух родных языков эстонский и русский - 18 160 человек. Второе по распространенности сочетание двух родных языков, в котором один - эстонский, а другой - английский, указали 1 220 человек», - сказал Ласс.