Результаты переписи населения показывают, что в Эстонии говорят на 243 различных языках. На эстонском языке как на родном говорит 67% населения, а как на иностранном - 17%. Таким образом, в целом 84% населения говорит на эстонском языке.
Статистика ⟩ В Эстонии говорят на 243 языках
По словам аналитика Департамента статистики Эстонии Генри Ласса, доля носителей эстонского языка не увеличилась, но количество языков, на которых говорят в Эстонии, значительно возросло с 2000 года.
«В переписи 2000 года было насчитано в общей сложности 109 различных языков, десятилетие спустя, в 2011 году, их было 157, а в переписи 2021 года уже целых 243», - сказал Ласс.
Наиболее распространенными языками в мире являются английский, китайский, хинди, испанский и французский. Согласно данным переписи населения, в Эстонии 3 879 человек говорят на английском языке как на родном, 419 на китайском, 630 на хинди, 1 378 на испанском и 1 424 на французском.
«Однако самыми древними языками, на которых говорят как на родном в Эстонии, являются египетский, иврит и тамильский. Египетский язык является родным для 21 человека, иврит - для 79 человек, а тамильский - для 124 человек», - добавил Ласс.
На этот раз в переписи населения можно было указать два родных языка. Общее число людей с двумя родными языками в Эстонии составило 30 710 человек, или около двух процентов населения. «Больше всего людей указали в качестве двух родных языков эстонский и русский - 18 160 человек. Второе по распространенности сочетание двух родных языков, в котором один - эстонский, а другой - английский, указали 1 220 человек», - сказал Ласс.
По данным переписи, в Эстонии 1464 человека говорят на языке жестов. Из них 754 человека используют язык жестов как родной язык, а 710 - как иностранный. Эстонский язык жестов используют 444 человека в качестве родного языка и 480 - в качестве иностранного. Эстонский язык жестов признан в соответствии с Законом о языке Эстонской Республики с 1 марта 2007 года.
В ходе переписи населения можно было указать родной язык вручную. Около 230 человек указали в качестве родного языка некоторые диалекты.
Информация о владении языком была собрана в ходе переписи населения и жилья, которая проводилась в конце 2021 - начале 2022 года. Ответы на вопросы о владении языком можно обобщить на все население, начиная с трехлетнего возраста (информация о владении языком для детей младше трех лет не собиралась). Человек считается владеющим языком, если его языковые навыки позволяют ему справляться с языковыми ситуациями в устной, письменной и читательской речи.
Данные переписи населения были собраны по состоянию на 31 декабря 2021 года и поэтому не отражают данные о военных беженцах.