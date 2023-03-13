Среднестатистический эстонский заключенный – 40-летний мужчина со средним образованием, отбывающий наказание в тюрьме уже в четвертый раз. У него эстонское гражданство, но его родной язык русский. Срок его заключения составляет пять с половиной лет, и он отбывает наказание за продажу наркотиков.
Среднестатистическому эстонскому заключенному 40 лет, и он отбывает срок уже в четвертый раз
Такой профиль вытекает из сводки тюремной службы за прошлый год, из которой видно, что количество заключенных с каждым годом уменьшается, и на 1 января этого года в эстонских тюрьмах было 2065 заключенных, или на 124 человека меньше, чем в прошлом году. Осуждено 1711 человек, арестовано 342 человека и 12 человек находятся под арестом.
Средний возраст людей, отбывающих срок в местах лишения свободы, увеличивается. Если десять лет назад средним возрастом было 35 лет, то в этом году – 40,5 лет. Самому старшему заключенному 80, самому молодому 16.
В тюрьмах находится 101 женщина, 85 из них осуждены. Средняя заключенная женщина отбывает свой третий срок в тюрьме.
В тюрьме впервые находятся 366 человек, больше всего заключенных, которые отбывают наказание в пятый раз, а их, по данным службы исполнения наказаний, 460. Более 20 раз заключение, по состоянию на 1 января, отбывало 14 осужденных.
Человек, который чаще всех попадал в тюрьму, побывал там 68 раз. По данным тюремной службы, в этом случае основной причиной освобождения из мест лишения свободы было вытрезвление, то есть человек проспал в камере всю ночь, а затем снова был освобожден. Рекорд по реальному тюремному заключению – 42 раза.
В первый день этого года в тюрьме находились трое несовершеннолетних: один осужденный и двое арестованных.
В то время как средний срок наказания составлял пять лет и шесть месяцев, медианный срок наказания составил три года и шесть месяцев. Средний срок для преступников, отправленных в тюрьму в 2022 году, составлял один год и восемь месяцев.
В Эстонии было 36 пожизненно заключенных, двое из них находились в Таллиннской тюрьме. В тюрьмах Виру и Тарту их было 17 поровну.
Четверть заключенных отбывают наказание за обращение с наркотическими веществами в больших количествах, в основном за организацию их сбыта. Почти десять процентов заключенных отбывали срок за физическое насилие, вождение в нетрезвом виде или кражу. В тюрьмах находилось 114 убийц и 124 убийцы, совершивших преступления при отягчающих обстоятельствах.
В прошлом году из мест лишения свободы былл освобождено 1103 осужденных и 287 арестованных. 45 процентов освобожденных отбыли наказание от начала до конца, 55 процентов вышли на свободу досрочно. 170 из них получили браслет на ногу, с помощью которого за ними велось электронное наблюдение.
В течение года в тюрьме поженились трое осужденных, крестились 82 человека.