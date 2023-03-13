Среднестатистическому эстонскому заключенному 40 лет, и он отбывает срок уже в четвертый раз

Такой профиль вытекает из сводки тюремной службы за прошлый год, из которой видно, что количество заключенных с каждым годом уменьшается, и на 1 января этого года в эстонских тюрьмах было 2065 заключенных, или на 124 человека меньше, чем в прошлом году. Осуждено 1711 человек, арестовано 342 человека и 12 человек находятся под арестом.

Средний возраст людей, отбывающих срок в местах лишения свободы, увеличивается. Если десять лет назад средним возрастом было 35 лет, то в этом году – 40,5 лет. Самому старшему заключенному 80, самому молодому 16.

В тюрьмах находится 101 женщина, 85 из них осуждены. Средняя заключенная женщина отбывает свой третий срок в тюрьме.

В тюрьме впервые находятся 366 человек, больше всего заключенных, которые отбывают наказание в пятый раз, а их, по данным службы исполнения наказаний, 460. Более 20 раз заключение, по состоянию на 1 января, отбывало 14 осужденных.

Человек, который чаще всех попадал в тюрьму, побывал там 68 раз. По данным тюремной службы, в этом случае основной причиной освобождения из мест лишения свободы было вытрезвление, то есть человек проспал в камере всю ночь, а затем снова был освобожден. Рекорд по реальному тюремному заключению – 42 раза.

В первый день этого года в тюрьме находились трое несовершеннолетних: один осужденный и двое арестованных.