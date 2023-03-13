В январе 2023 года в Налогово-таможенный департамент было уплачено налогов на сумму 1,04 миллиарда евро, что на 10,9 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в первом месяце бюджет был выполнен на восемь процентов, доходы были сформированы за счет подоходного налога частного сектора с распределенной прибыли.
Налоговые поступления в январе выросли более чем на десятую часть
По данным Департамента статистики, в прошлом году рост прибыли предприятий достиг 33 процентов, что поддерживает поступление подоходного налога.
Рост фонда оплаты труда в целом ускорился, но количество рабочих мест в некоторых сферах деятельности сокращается. Охлаждение экономики все больше проявляется в уплате налогов на потребление.
Выплаты налога с оборота увеличились в январе такими же темпами, как и в предыдущие месяцы, на 6,4 процента, хотя рост цен в январе все еще был быстрым, а индекс потребительских цен вырос на 18,6 процента, оставаясь близким к среднему показателю прошлого года.
Так, по данным министерства, однозначный рост поступлений от налога с оборота свидетельствует о снижении реального потребления, то есть, в постоянных ценах приобретается меньше товаров и услуг, чем в прошлом году. Например, в случае с розничной торговлей снижение в годовом сравнении составило 7 процентов.
Кроме того, в январе снижение платежей по налогу с оборота на импорт углубилось до 40 процентов, что в основном связано с уменьшением ввоза подсанкционных товаров в Россию и Беларусь. В большинстве случаев предприятия не нашли замещающих рынков для подпадающих под санкции товаров в других третьих странах, альтернативой которым является закупка товаров внутри Сообщества.
Также министерство отмечает ускорение приобретения основных средств предприятий, то есть рост инвестиций за январь. С точки зрения будущего это положительный сигнал, так как инвестиции являются ключом к росту добавленной стоимости, что также способствует увеличению будущих поступлений налога с оборота.
Платежи по акцизам в январе по сравнению с 2022 годом снизились на 6,6 процента. Уплата топливного акциза сократилась на 17,5 процента, в основном за счет уменьшения декларирования дизельного топлива и природного газа. Сокращение в части природного газа началось еще в начале прошлого года, но ускорилось во втором полугодии, поэтому в начале этого года наблюдается еще снижение объемов.
По данным министерства, снижение объемов дизтоплива отчасти связано с увеличением декларирования в декабре, из-за чего объемы, допущенные к свободному обращению в январе, остались ниже.
Однако причиной снижения является не только более высокий объем в декабре, но и все более неопределенная экономическая ситуация в транспортном секторе, которая ухудшается из-за постоянного ослабления доверия и снижения спроса.
Из секторов лидером по поступлению подоходного налога был сектор недвижимости (19,1 млн евро), за ними - сферы администрирования (14,7 млн евро) и профессиональной, научной и технической деятельности (12,8 млн евро).
Несмотря на сложные экономические условия, общая прибыль предприятий увеличилась на 33 процента в 2022 году, что обеспечит поступления налога на прибыль в 2023 году.
Кроме того, рост Euribor увеличивает прибыль банков и, следовательно, уплату авансового налога на прибыль кредитных организаций.