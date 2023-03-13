Налоговые поступления в январе выросли более чем на десятую часть

По данным Департамента статистики, в прошлом году рост прибыли предприятий достиг 33 процентов, что поддерживает поступление подоходного налога.

Рост фонда оплаты труда в целом ускорился, но количество рабочих мест в некоторых сферах деятельности сокращается. Охлаждение экономики все больше проявляется в уплате налогов на потребление.

Выплаты налога с оборота увеличились в январе такими же темпами, как и в предыдущие месяцы, на 6,4 процента, хотя рост цен в январе все еще был быстрым, а индекс потребительских цен вырос на 18,6 процента, оставаясь близким к среднему показателю прошлого года.

Так, по данным министерства, однозначный рост поступлений от налога с оборота свидетельствует о снижении реального потребления, то есть, в постоянных ценах приобретается меньше товаров и услуг, чем в прошлом году. Например, в случае с розничной торговлей снижение в годовом сравнении составило 7 процентов.

Кроме того, в январе снижение платежей по налогу с оборота на импорт углубилось до 40 процентов, что в основном связано с уменьшением ввоза подсанкционных товаров в Россию и Беларусь. В большинстве случаев предприятия не нашли замещающих рынков для подпадающих под санкции товаров в других третьих странах, альтернативой которым является закупка товаров внутри Сообщества.