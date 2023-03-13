Эксперты: жители Финляндии переплатили за электричество пять миллиардов евро

В прошлом году электроэнергия была исключительно дорогой, хотя затраты на ее производство оставались практически неизменными. Если средняя оптовая цена на электроэнергию в Финляндии в 2020 году составляла 2,8 цента за киловатт-час, то во второй половине прошлого года она превышала 20 центов.

«Себестоимость производства электроэнергии (в Финляндии - прим.ред.) примерно такая же, как и до энергетического кризиса. Производители энергии получают огромную выгоду из-за этой ситуации», - сказал профессор кафедры инженерной физики Петер Лунд.