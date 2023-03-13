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Эксперты: жители Финляндии переплатили за электричество пять миллиардов евро

rus.postimees.ee
Эксперты: жители Финляндии переплатили за электричество пять миллиардов евро
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Электроэнергия. Фото иллюстративное.
Электроэнергия. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Исследователи из Университета Аалто подсчитали для программы журналистских расследований Yle MOT, что за время энергетического кризиса жители Финляндии переплатили за электричество около пяти миллиардов евро.

В прошлом году электроэнергия была исключительно дорогой, хотя затраты на ее производство оставались практически неизменными. Если средняя оптовая цена на электроэнергию в Финляндии в 2020 году составляла 2,8 цента за киловатт-час, то во второй половине прошлого года она превышала 20 центов.

«Себестоимость производства электроэнергии (в Финляндии - прим.ред.) примерно такая же, как и до энергетического кризиса. Производители энергии получают огромную выгоду из-за этой ситуации», - сказал профессор кафедры инженерной физики Петер Лунд.

По мнению профессора, в высокой цене виноват энергетический рынок, охватывающий весь Евросоюз. Он пояснил, что местные энергетические компании, такие как Fortum и UPM, выиграли от системы рынка электроэнергии и ее ценообразования, где цена на электроэнергию определяется самым дорогим источником энергии.

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