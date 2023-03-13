Премьер-министр Грузии обвинил Зеленского во вмешательстве во внутреннюю политику страны

«Когда человек, который находится в состоянии войны [...], реагирует на деструктивные действия нескольких тысяч людей здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен и мотивирован организовать и изменить что-то и здесь», - сказал Гарибашвили в интервью грузинскому проправительственному телеканалу «Имеди».