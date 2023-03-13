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Премьер-министр Грузии обвинил Зеленского во вмешательстве во внутреннюю политику страны

Премьер-министр Грузии обвинил Зеленского во вмешательстве во внутреннюю политику страны
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото: Shakh Aivazov/AP

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве во внутреннюю политику страны во время протестов. Украина отвергла обвинения Гарибашвили и заявила, что Грузия распространяет кремлевские тезисы.

«Когда человек, который находится в состоянии войны [...], реагирует на деструктивные действия нескольких тысяч людей здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен и мотивирован организовать и изменить что-то и здесь», - сказал Гарибашвили в интервью грузинскому проправительственному телеканалу «Имеди».

«Кличко, Фейгин [...] Арахамия - какие-то подлые неудачники говорят, что в Грузии нужен переворот, - обвинил Гарибашвили. - Это прямое вмешательство во внутреннюю политику другой страны».

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