Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве во внутреннюю политику страны во время протестов. Украина отвергла обвинения Гарибашвили и заявила, что Грузия распространяет кремлевские тезисы.
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Премьер-министр Грузии обвинил Зеленского во вмешательстве во внутреннюю политику страны
Премьер-министр Грузии обвинил Зеленского во вмешательстве во внутреннюю политику страны
«Когда человек, который находится в состоянии войны [...], реагирует на деструктивные действия нескольких тысяч людей здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен и мотивирован организовать и изменить что-то и здесь», - сказал Гарибашвили в интервью грузинскому проправительственному телеканалу «Имеди».
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