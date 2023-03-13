В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении призывного возраста. Верхнюю планку поднимут до 30 лет уже с 2024 года

В настоящее время в России на срочную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет. Проект закона, предлагающий изменить этот порядок, был опубликован в понедельник в базе Госдумы.

Согласно внесенному законопроекту, с 1 января 2024 года начнут призывать молодых людей с 19 лет, с 1 января 2025-го - с 20 лет, а с 1 января 2026-го - с 21 года. Предельный возраст призыва будет повышен до 30 лет уже с 2024 года.

При этом законопроект предусматривает возможность для граждан, достигших 18 лет, подать заявление на прохождение срочной службы до наступления призывного возраста - то есть до достижения 21 года.

Как отмечается в пояснительной записке, повысить возраст призыва с 18 до 21 года предлагается «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

Что касается повышения предельного возраста с 27 до 30 лет, то это необходимо как мера компенсации - поскольку повышение нижней границы приведет к сокращению числа подлежащих призыву граждан, утверждают авторы документа.

Весенний призыв проходит ежегодно с 1 апреля по 15 июля, а осенний - с 1 октября по 31 декабря.

Сдвинуть рамки призывного возраста на фоне войны против Украины в декабре прошлого года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он сказал об этом на коллегии министерства, обращаясь к президенту Владимиру Путину. Путин с идеей Шойгу согласился.