Мнение ⟩ Куда поведет Эстонию самое либеральное в ее истории правительство?

Кристина Каллас, кандидат в министры образования и науки от «Ээсти 200» Фото: Pilt videost

Вполне вероятно, что Партия реформ, ставящая во главу угла безопасность страны (в концепцию политики безопасности всегда входит идеология), обеими руками поддержит начинание «Ээсти 200». Другими словами, учитывая диспозицию сил в правительстве и безусловное лидерство реформистов в коалиции, грядущее может иметь модель сочетания кнута и пряника, как можно определить виток радикальных реформ с человеческим лицом. Насколько человеческим будет это лицо, зависит не столько от либерализма, сколько от принципиальности партнеров реформистов.

Модель 2. Либертариа. Что не запрещено, то разрешено

Эта модель выглядит в известной степени утопической, так как предполагает добровольный отказ реформистов от доминирования в коалиции и предоставление безоговорочного carte blanche либеральным партнерам. Во-первых, реформистам не нужно идти на такие уступки при огромном количестве полученнных ими мест в Рийгикогу, во-вторых, просто очень сложно представить ситуацию, в которой произойдет спонтанное смещение прямых партийных доминантов в сторону коллег.

Схожесть интересов или стремлений совершенно не обязательно означает идентичность опыта, знаний и просто личных амбиций.

Если представить, что такая модель все же сформируется, то Эстонию может ждать усугубление проблем в экономике. Дело в том, что экономический либерализм и либерализм как философская доктрина - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Стремление максимально развернуть политику лицом к избирателям чаще всего предполагает парадигму социальных улучшений.