ФОТО ⟩ Пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль

Аварию заметили жители дома, которые увидели, что Volkswagen Passat столкнулся с другим Volkswagen Passat на стоянке перед многоквартирным домом.

Прибывшая полиция установила, что мужчина за рулем серого Volkswagen Passat находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был в машине один. В машине, в которую врезался пьяный мужчина, никого не было. В столкновении никто не пострадал.