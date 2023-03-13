В субботу вечером около десяти часов пьяный водитель устроил аварию в деревне Эрала Тартуского уезда, где столкнулся с припаркованным на стоянке автомобилем.
ФОТО ⟩ Пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль
Пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль
Аварию заметили жители дома, которые увидели, что Volkswagen Passat столкнулся с другим Volkswagen Passat на стоянке перед многоквартирным домом.
Прибывшая полиция установила, что мужчина за рулем серого Volkswagen Passat находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был в машине один. В машине, в которую врезался пьяный мужчина, никого не было. В столкновении никто не пострадал.
Полицейские увезли пьяного протрезвляться, было возбуждено уголовное дело.
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