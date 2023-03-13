Вот уже третий день возле Tartu Kaubamaja стоит подбитый российский танк Т-72Б3, который привлек к себе много внимания в выходные, однако и в понедельник нашлось немало любопытных. Люди останавливаются и читают информационные щиты, размещенные рядом с танком, фотографируют и снимают на видео. Те, кто интересуется военной техникой и политикой, остаются, чтобы поговорить об увиденном, на задней стороне танка можно увидеть цветы.
Жители Тарту проявили интерес к подбитому российскому танку, некоторые приносят цветы
Утром возле боевой машины остановилась пенсионерка Мари Рейлент. «Что мне здесь нравится, так это то, что вы можете прочитать о танке, и потери в Украине тоже указаны отдельно, – сказала она. – Но с другой стороны, у меня ощущение, что такая экспозиция не приносит добра сердцу людей, потому что здесь энергия войны. Да, мы должны воспитывать людей и показывать им тему войны, но этот танк – там погибли люди, и не только этот танковый экипаж, но и все это сообщество, энергетика очень плохая...»
При этом вокруг танка ходил молодой человек лет двадцати и снимал его со всех сторон. Он сказал, что его зовут Влад Носов, украинец из Сумы, он работал в Эстонии еще до начала войны.
«Когда я смотрю на этот танк, мне кажется, что многие люди не могут толком представить, что там происходит, – сказал Влад Носов. – Мои родители остались в Украине, они присылают мне фотографии. К счастью, их сейчас нет на территории, где идут ожесточенные бои. Но я очень надеюсь, что люди, которые увидят этот танк, теперь будут больше думать о том, что на самом деле происходит в Украине».
Около часа дня к танку подошел мужчина и бросил на боевую машину красные розы. «Я сделал это, думая о людях, которые погибли в том танке», –
Около часа дня к танку подошел мужчина и бросил в боевую машину красные розы. «Я сделал это, думая о людях, которые погибли в том танке», — объяснил он. На вопрос, что он думает о нападении России на Украину, он ответил, что война всегда будет войной. «Меня зовут Игорь, я живу в Тарту и являюсь гражданином Эстонской Республики», — добавил мужчина, отметив, что не хочет публиковать свою фамилию в газете.
Kirjanik Berk Vaher käis tanki juures koos perega juba laupäeval enne kella poolt viit, uskudes, et lumesadu lisab kindlasti dramaatikat ning ta ei eksinudki.
Писатель Берк Вахер отправился с семьей к танку в субботу около половины пятого, полагая, что снегопад точно добавит драматизма, и не ошибся.
«Он был похож на дохлого дракона – одновременно вызывающего страх, и похожий уже на какой-то сюрреалистический изрубленный предмет, – позже написал он в социальных сетях. – Вокруг танка ходил мужчина средних лет, снимал и разговаривал по телефону на русском языке. Всего несколько мгновений назад охранники достали с танка гвоздики и сломали их. Охранники пригласили этого фотографа на "кофе". При этом на танк забрался ребенок, как обычно дети залезают на знак Tartu 2024... Так что вокруг и сквозь эту тишину что-то происходило и происходит, прямо как в кино, совсем как в жизни».
Региональный руководитель Департамента полиции и погранохраны Сийм Линнард сказал, что в целом выходные у танка прошли без серьезных происшествий. «Довольно много людей отправилось туда на разведку, но это не привело к каким-либо серьезным инцидентам, – сказал он. – Общественный порядок у танка в первую очередь обеспечивает охрана, которая при необходимости передает наблюдения за происходящим в полицию. В то же время мы следили за тем, что происходит у танка, как с помощью городских камер видеонаблюдения, так и с помощью полицейских патрулей, проезжавших по территории».
Разбитый российский танк можно увидеть в Тарту до раннего утра 14 марта, откуда он на прицепе отправится через Антсла, чтобы вечером прибыть в Валку.