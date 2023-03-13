Жители Тарту проявили интерес к подбитому российскому танку, некоторые приносят цветы

Утром возле боевой машины остановилась пенсионерка Мари Рейлент. «Что мне здесь нравится, так это то, что вы можете прочитать о танке, и потери в Украине тоже указаны отдельно, – сказала она. – Но с другой стороны, у меня ощущение, что такая экспозиция не приносит добра сердцу людей, потому что здесь энергия войны. Да, мы должны воспитывать людей и показывать им тему войны, но этот танк – там погибли люди, и не только этот танковый экипаж, но и все это сообщество, энергетика очень плохая...»

При этом вокруг танка ходил молодой человек лет двадцати и снимал его со всех сторон. Он сказал, что его зовут Влад Носов, украинец из Сумы, он работал в Эстонии еще до начала войны.

«Когда я смотрю на этот танк, мне кажется, что многие люди не могут толком представить, что там происходит, – сказал Влад Носов. – Мои родители остались в Украине, они присылают мне фотографии. К счастью, их сейчас нет на территории, где идут ожесточенные бои. Но я очень надеюсь, что люди, которые увидят этот танк, теперь будут больше думать о том, что на самом деле происходит в Украине».