Генсек соцдемов: предлагаем не бежать впереди паровоза с урезанием бюджета и ввести налог на гособорону
Отмена избирательного права неграждан – проблемный вопрос
Невозможно обойтись без пересмотра налоговой системы
Самые сложные темы отложены на конец переговоров
Переговоры о создании нового правительства продолжаются вторую неделю. Где пройдут границы компромисса по резонансным темам?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец. От позиции социал-демократов во многом зависит, каким будет компромисс по ряду острых тем.
Выдержки из беседы:
– Смогут ли социал-демократы отстоять на переговорах право голоса неграждан?
– Это одна из важных тем. Социал-демократы уже в прошлом правительстве выступали против отмены избирательного права неграждан на местных выборах. И этот пункт записан в нашей предвыборной программе. На коалиционных переговорах эту горячую тему оставят на последние дни. К чему мы придем, очень сложно сказать. В любом случае делегация СДПЭ будет исходить из данного нами обещания. Важно вообще понять, к какому эффекту приведет отмена избирательного права неграждан.
– В политических кругах не скрывают, что без голосов неграждан Партии реформ будет проще победить выборах в Таллинне в 2025 году…
– Это очень циничный аргумент. Официально утверждается, что это вопрос безопасности Эстонии. Социал-демократы убеждены, что отмена избирательного права неграждан может дать обратный эффект, обернувшись проблемой для безопасности Эстонии. Огромное количество людей останется без права голоса, обеспеченного конституцией.
– Министр обороны, реформист Ханно Певкур сказал в этой студии, что некоторые члены СДПЭ не исключают возможности пересмотра своей позиции. Так ли это?
– Мне сложно отвечать за всех членов нашей партии и делегации. В любом случае социал-демократы будут исходить на переговорах из программных обещаний, одобренных съездом партии.
– Может ли так случиться, что позиция соцдемов все же будет пересмотрена?
– Теоретически - да. Позиции всех партий могут быть пересмотрены. Лично я не поддерживаю отмену избирательного права неграждан на местных выборах. Если мы хотим показать всем негражданам – жителям нашей страны, – что они наши люли, которые являются частью эстонского общества и важны для эстонского государства, то сохранение за ними права голоса в решении вопросов местной жизни является крайне важным знаком.
– Какой может быть цена компромисса? На что вы готовы обменять это обещание?
– Таких договоренностей нет, соответствующих заданий перегонщикам не дано. Мы не будем торговать нашими ценностями или предвыборными обещаниями. Однако на коалиционных переговорах может случиться все, сложно сейчас комментировать, к чему мы в итоге придем.
– Как найти компромисс с реформистами по налогам?
– Это тоже сложная тема. У социал-демократов и реформистов по этой части – диаметрально противоположные точки зрения. Партия реформ хочет отменить порог в 1200 евро и установить единую налоговую ставку в 20% для всех. СДПЭ настаивает на том, что те, кто зарабатывает больше, должны и в госбюджет платить больше. Каким будет компромисс – пока открытый вопрос.
В свою очередь, данная тема перекликается с вопросом доходов госбюджета. Партия реформ собирается сокращать расходы, а мы призываем повышать доходы. Нельзя сокращать расходы в тех сферах, которые были хронически недофинансированы. Социал-демократам кажется, что здесь невозможно обойтись без пересмотра налоговой системы. Один из вариантов – ступенчатый (прогрессивный) подоходный налог. Данная тема заставит делегации переговорщиков понервничать.
Если партнеры откажутся менять систему подоходного налога, придется искать другие источники доходов. Например, вводить дополнительные налоги.
– Косвенные налоги, акцизы могут вырасти?
– Всё это комплексный вопрос. Сейчас мы договоримся о приоритетных сферах развития, просчитаем сколько будут стоить изменения и много ли денег не хватит, после чего начнем искать способы экономии и источники доходов.
Полгода назад правительство решилось-таки взять кредиты, возможно придется взять еще. Решения должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу.
– Коснутся ли урезания бюджета населения напрямую?
– Вопрос – где резать и на ком экономить. Здравоохранение, образование и многие другие сферы – хронически недофинансированы. Соцдемы предлагают не бежать впереди паровоза с урезанием бюджета. Думаю, что это будет сложный вопрос.
– Где социал-демократы видят источники доходов?
– Социал-демократы не против идеи реформистов о продаже госпредприятий. Разумеется, за исключением стратегически важных объектов. Не нужно сломя голову продавать всё и вся.
Соцдемы не высказывались за повышение акцизов, мы хотим реформы подоходного налога, дополнительного налогообложения дивидендов и введения временного налога на нужны гособороны. Это позволит не забирать деньги на гособорону из других секторов.
– Сколько мог бы составить такой налог?
– Мы говорим об 1% на все доходы, кроме пособий и пенсий. Этот налог мог бы быть временным – на период от трех до пяти лет.
Подробнее в повторе!
Смогут ли соцдемы отстоять право голоса неграждан?
Как найти компромисс с реформистами по налогам?
Госбюджет разбалансирован. Что необходимо урезать?
Могут ли вырасти косвенные налоги?
Спасет ли госбюджет продажа госпредприятий?
Реально ли увеличить пособия на первого и второго ребенка?
От чего социал-демократы не отступят на переговорах?