НОВЫЕ НАЛОГИ ⟩ Одинец: предлагаем коалиции ввести налог на гособорону

Если партнеры откажутся менять систему подоходного налога, придется искать другие источники доходов. Например, вводить дополнительные налоги.
– Косвенные налоги, акцизы могут вырасти?
– Всё это комплексный вопрос. Сейчас мы договоримся о приоритетных сферах развития, просчитаем сколько будут стоить изменения и много ли денег не хватит, после чего начнем искать способы экономии и источники доходов.
Полгода назад правительство решилось-таки взять кредиты, возможно придется взять еще. Решения должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу.
– Коснутся ли урезания бюджета населения напрямую?
– Вопрос – где резать и на ком экономить. Здравоохранение, образование и многие другие сферы – хронически недофинансированы. Соцдемы предлагают не бежать впереди паровоза с урезанием бюджета. Думаю, что это будет сложный вопрос.
– Где социал-демократы видят источники доходов?
– Социал-демократы не против идеи реформистов о продаже госпредприятий. Разумеется, за исключением стратегически важных объектов. Не нужно сломя голову продавать всё и вся.
Соцдемы не высказывались за повышение акцизов, мы хотим реформы подоходного налога, дополнительного налогообложения дивидендов и введения временного налога на нужны гособороны. Это позволит не забирать деньги на гособорону из других секторов.
– Сколько мог бы составить такой налог?
– Мы говорим об 1% на все доходы, кроме пособий и пенсий. Этот налог мог бы быть временным – на период от трех до пяти лет.
– Бесплатный уездный общественный транспорт будет принесен в жертву экономии бюджета?