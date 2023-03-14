НОВЫЕ НАЛОГИ ⟩ Одинец: предлагаем коалиции ввести налог на гособорону

– Может ли так случиться, что позиция соцдемов все же будет пересмотрена?

– Теоретически - да. Позиции всех партий могут быть пересмотрены. Лично я не поддерживаю отмену избирательного права неграждан на местных выборах. Если мы хотим показать всем негражданам – жителям нашей страны, – что они наши люли, которые являются частью эстонского общества и важны для эстонского государства, то сохранение за ними права голоса в решении вопросов местной жизни является крайне важным знаком.

– Какой может быть цена компромисса? На что вы готовы обменять это обещание?

– Таких договоренностей нет, соответствующих заданий перегонщикам не дано. Мы не будем торговать нашими ценностями или предвыборными обещаниями. Однако на коалиционных переговорах может случиться все, сложно сейчас комментировать, к чему мы в итоге придем.

– Как найти компромисс с реформистами по налогам?

– Это тоже сложная тема. У социал-демократов и реформистов по этой части – диаметрально противоположные точки зрения. Партия реформ хочет отменить порог в 1200 евро и установить единую налоговую ставку в 20% для всех. СДПЭ настаивает на том, что те, кто зарабатывает больше, должны и в госбюджет платить больше. Каким будет компромисс – пока открытый вопрос.