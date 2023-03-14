Студия Postimees: где границы компромисса?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец. От позиции социал-демократов во многом зависит, каким будет компромисс по целому ряду острых тем. Смотрите прямой эфир в 14:00!