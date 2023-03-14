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Студия Postimees: где границы компромисса?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: где границы компромисса?
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Переговоры о создании нового правительства продолжаются вторую неделю. Где границы компромисса по резонансным темам?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец. От позиции социал-демократов во многом зависит, каким будет компромисс по целому ряду острых тем. Смотрите прямой эфир в 14:00!

  • Смогут ли соцдемы отстоять право голоса неграждан?
  • Как найти компромисс с реформистами по налогам?
  • Госбюджет разбалансирован. Что необходимо урезать?
  • Могут ли вырасти косвенные налоги?
  • Спасет ли госбюджет продажа госпредприятий?
  • Реально ли увеличить пособия на первого и второго ребенка?
  • От чего социал-демократы не отступят на переговорах?
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