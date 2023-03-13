В честь Дня родного языка в Эстонии будут вывешены флаги

Поднять эстонский флаг в этот день могут все желающие. Флаги поднимают с восходом солнца или не позднее восьми утра и опускают с заходом солнца. Если флаг на ночь не убирается, его необходимо подсветить.

В День родного языка перед зданием канцелярии президента в Кадриорге второй год подряд пройдет большое чтение. Президент Алар Карис начнет читать с восходом солнца в 6:41, тексты на эстонском языке будут звучать до 18:21.

По традиции, в 10:25 на Vikerraadio начнется э-диктант, который можно будет написать на сайте радиоканала vikerraadio.err.ee.

Празднование Дня родного языка также включает выбор языкового акта года. В языковом конкурсе года есть два приза: главный приз и народный приз. Обладатель главного приза будет определен министром образования и науки Эстонии, а народная премия - общественным голосованием. Победители будут объявлены в Тарту в Министерстве культуры.