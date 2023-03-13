«Новости в 7» за 13 марта: нужна ли нам АЭС, как защитить детией от азартных игр, на лифте в поднебесье Таллинна и репортаж с морской выставки

Сегодня в выпуске:

- Появится ли в Эстонии атомная электростанция? Несмотря на скепсис и возражения экспертов, компания «Fermi Energia» продолжает искать место для строительства АЭС. Наш репортаж с народного собрания в одном из таких мест.

- Сообщения по Эстонии: на этой неделе нашу страну посетит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, почему сотням тысяч многоквартирных домов грозит принудительная реновация и попавшийся на разврате педофил вновь отправлен за решетку

- Проведенное впервые исследование пристрастия подростков к видео- и азартным играм выявило тревожные тенденции. Как удержать ребенка от пагубной привычки и сохранить душевное здоровье и деньги?

- После долгого ремонта свои двери распахнул музей в церкви Нигулисте в Таллинне. Теперь в башне есть лифт, ведущий на самую романтическую смотровую площадку. О других новшествах - в нашем репортаже.

- С миру по нитке: почему Париж атаковали крысы, итоги вручения премии «Оскар» и что обрушилось на Пекин.

- В минувший уик-энд в Таллиннском выставочном павильоне прошла морская выставка 2023. Под одной крышей были собраны все новинки в мире моря. Какие плавсредства были представлены посетителям - в нашем сюжете.