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Департамент здоровья расширяет зону сбора проб на легионеллу

Эйли Арула
, журналист Tartu Postimees
Департамент здоровья расширяет зону сбора проб на легионеллу
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Вода в водном центре Aura безопасна, но посещаемость, тем не менее, упала в два раза. На этой неделе в центре начались также ремонтные работы.
Вода в водном центре Aura безопасна, но посещаемость, тем не менее, упала в два раза. На этой неделе в центре начались также ремонтные работы. Фото: Sille Annuk

На прошлой неделе выяснилось, что помимо помещений V Spa, превышающий допустимый уровень бактерий легионеллы был обнаружен также в воде в душевой водного центра Aura и в помещениях одной из тартуских гостиниц. Департамент здоровья начал сбор проб не только в водных центрах и саунах Тарту, но и в столице. Однако пока выявлен только один случай легионеллеза.

Кайрит Матто, руководитель водного центра Aura, объяснила, что после выявления положительной пробы центр последовал указаниям Департамента здоровья, и в прошлую пятницу были взяты повторные пробы. Поскольку бактерия легионеллы растет в лаборатории медленно, и для получения результатов требуется 7-10 дней, центр, вероятно, узнает результаты повторных анализов на следующей неделе.

Опасности нет

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