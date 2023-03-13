Департамент здоровья расширяет зону сбора проб на легионеллу

Вода в водном центре Aura безопасна, но посещаемость, тем не менее, упала в два раза. На этой неделе в центре начались также ремонтные работы.

На прошлой неделе выяснилось, что помимо помещений V Spa, превышающий допустимый уровень бактерий легионеллы был обнаружен также в воде в душевой водного центра Aura и в помещениях одной из тартуских гостиниц. Департамент здоровья начал сбор проб не только в водных центрах и саунах Тарту, но и в столице. Однако пока выявлен только один случай легионеллеза.