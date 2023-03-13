На прошлой неделе выяснилось, что помимо помещений V Spa, превышающий допустимый уровень бактерий легионеллы был обнаружен также в воде в душевой водного центра Aura и в помещениях одной из тартуских гостиниц. Департамент здоровья начал сбор проб не только в водных центрах и саунах Тарту, но и в столице. Однако пока выявлен только один случай легионеллеза.
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Департамент здоровья расширяет зону сбора проб на легионеллу
Департамент здоровья расширяет зону сбора проб на легионеллу
Кайрит Матто, руководитель водного центра Aura, объяснила, что после выявления положительной пробы центр последовал указаниям Департамента здоровья, и в прошлую пятницу были взяты повторные пробы. Поскольку бактерия легионеллы растет в лаборатории медленно, и для получения результатов требуется 7-10 дней, центр, вероятно, узнает результаты повторных анализов на следующей неделе.