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Зарабатывающая на эстонских товарах жительница Пскова помогает российской армии вести войну

Арвед Брейдакс
, репортер Lõuna-Eesti Postimees
Зарабатывающая на эстонских товарах жительница Пскова помогает российской армии вести войну
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Товары, купленные в тартуском Lidl, часто привозят в Псков для продажи.
Товары, купленные в тартуском Lidl, часто привозят в Псков для продажи. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postmees

Женщина из Пскова, которая перевозит продукты и товары первой необходимости из эстонских магазинов в Псков и зарабатывает на этом на тамошнем черном рынке, рекламирует сосиски Rakvere и сыр Valio, а также собирает гуманитарную помощь для российской армии, воюющей на Украине.

«Дорогие клиенты. Присоединяйтесь к псковской группе волонтеров "Русская медведица". Их группа занимается сбором гуманитарной помощи бригаде из Промежиц. Администраторы - жены парней, которые сейчас на СВО. Им нужна наша с вами помощь», - написала администратор группы «Товары из Эстонии» в воскресенье со ссылкой на группу ВКонтакте.

Призыв в Вконтакте.
Призыв в Вконтакте. Фото: Kuvatõmmis
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