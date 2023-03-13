Зарабатывающая на эстонских товарах жительница Пскова помогает российской армии вести войну

Женщина из Пскова, которая перевозит продукты и товары первой необходимости из эстонских магазинов в Псков и зарабатывает на этом на тамошнем черном рынке, рекламирует сосиски Rakvere и сыр Valio, а также собирает гуманитарную помощь для российской армии, воюющей на Украине.