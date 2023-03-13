Женщина из Пскова, которая перевозит продукты и товары первой необходимости из эстонских магазинов в Псков и зарабатывает на этом на тамошнем черном рынке, рекламирует сосиски Rakvere и сыр Valio, а также собирает гуманитарную помощь для российской армии, воюющей на Украине.
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Зарабатывающая на эстонских товарах жительница Пскова помогает российской армии вести войну
Зарабатывающая на эстонских товарах жительница Пскова помогает российской армии вести войну
«Дорогие клиенты. Присоединяйтесь к псковской группе волонтеров "Русская медведица". Их группа занимается сбором гуманитарной помощи бригаде из Промежиц. Администраторы - жены парней, которые сейчас на СВО. Им нужна наша с вами помощь», - написала администратор группы «Товары из Эстонии» в воскресенье со ссылкой на группу ВКонтакте.
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