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Полиция: 13-летняя Арабелла сама вернулась домой

rus.postimees.ee
Полиция: 13-летняя Арабелла сама вернулась домой
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Madis Veltman

Во вторник утром родители сообщили, что объявленная в розыск 13-летняя Арабелла сама вернулась домой. С ней все в порядке.

Напомним, что Арабелла покинула свой дом в волости Харку в понедельник утром и отправилась в школу. Однако на уроках не появилась: оставила школьную сумку в раздевалке и ушла. Около полудня девочку видели в центре «Юлемисте», но домой она не вернулась. Родители не могли связаться с ней, так как ее телефон остался дома.

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