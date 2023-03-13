Полиция: 13-летняя Арабелла сама вернулась домой

Напомним, что Арабелла покинула свой дом в волости Харку в понедельник утром и отправилась в школу. Однако на уроках не появилась: оставила школьную сумку в раздевалке и ушла. Около полудня девочку видели в центре «Юлемисте», но домой она не вернулась. Родители не могли связаться с ней, так как ее телефон остался дома.