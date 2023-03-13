Полиция просит помощи в установлении местонахождения Арабеллы, 13-летней девочки, которая отправилась из своего дома в волости Харку в школу, но в итоге ушла оттуда и не вернулась домой.
Полиция вновь просит помощи в установлении местонахождения 13-летней Арабеллы
Арабелла покинула свой дом в волости Харку в понедельник утром и отправилась в школу. Однако девочка не дошла до занятий. Она оставила школьную сумку в раздевалке и ушла. Около полудня девочку видели в центре Юлемисте, но домой она еще не вернулась. Родители также не смогли связаться с ребенком, так как ее телефон находится дома.
Подобный случай с девочкой произошел в прошлые выходные. Тогда полиция тоже искала ребенка, и благодаря наводкам ее удалось найти, когда она проводила время в Пярну.
Арабелла ростом 160 см, худощавого телосложения. Волосы каштановые, до плеч. Одета в темно-синюю длинную куртку, черную шапку, поверх шапки часто носит капюшон.
Полиция связалась с друзьями и родственниками Арабеллы и проверила ее возможное местонахождение, но пока найти ее не удалось.
Всех, кто видел Арабеллу, просят сообщить об этом по телефону 112.