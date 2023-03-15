Задача историка состоит не только в том, чтобы достоверно воссоздавать хронологию событий далекого времени и спасать многие из них от незаслуженного забвения. Также очень важно поощрять современников к использованию себе во благо исторических уроков. О том, почему увлеченные исследованием истории Нарвы энтузиасты видят в своих изысканиях и возможность помочь консолидации нарвского общества, пишут Юрий Сидоров и Елена Сергейчик из Нарвского общества древностей им. Генриха Ганзена.
МНЕНИЕ ⟩ Сложное прошлое Нарвы может служить интересам ее настоящего и будущего
За последний год Нарвское общество древностей им. Генриха Ганзена дважды было отмечено городскими наградами за вклад в развитие культуры города. Такова на сегодняшний день оценка со стороны городских властей разносторонней деятельности группы энтузиастов, объединившихся в 2015 году в сообщество единомышленников на основе любви к истории и культуре Нарвы.
Своим названием Общество подчеркивает преемственную связь с «Нарвским обществом древностей», основанным в 1864 году нарвским купцом, членом Большой гильдии, создателем городского архива Нарвы и первого краеведческого музея, автором первой книги по истории Нарвы Генрихом Ганзеном.
Приходится восстанавливать не только историю, но и могилы «выпавших» из нее деятелей
Cпустя несколько лет после основания общества Ганзен вынужденно переехал в Санкт-Петербург, где занимал высокие должности вплоть до своей смерти в 1900 году. Заслуги Ганзена перед Нарвой забылись и имя его затерялось в глубинах истории. Однако любители истории Нарвы решили, что такое забвение несправедливо по отношению к человеку, успевшему за небольшое время сделать многое для нарвской общины. Имя Ганзена извлекли из городских архивов, впервые был переведен на русский язык и издан фундаментальный труд Ганзена «История города Нарва» (1858).
Более того, члены нашего общества отправились в Петербург на поиски захоронения Ганзена и, обнаружив его в состоянии, близком к разрушению, восстановили его и стали ухаживать за ним. Но почему же имя Ганзена было так основательно забыто?
Можно твердо сказать, что это произошло по той же причине, по которой находилась в плачевном состоянии и могила всем известного нарвского городского головы, директора Общества Кренгольмской мануфактуры, основателя курортного города Нарва-Йыэсуу и мецената Адольфа Гана. В восстановлении могилы Адольфа Гана Нарвское общества древностей им. Генриха Ганзена также приняло деятельное участие.
Ни для кого не секрет, что немецкое население, в течение столетий занимавшее привилегированное положение в балтийских провинциях Российской империи, несмотря на огромный вклад в развитие культуры коренных народов, в глазах простых эстонцев всегда было завоевателем и колонизатором. Стоит ли удивляться, что после того, как остзейские немцы покинули регион, имена многих их выдающихся представителей были вычеркнуты из истории и забыты.
Но времена меняются. В 2021 году в своей ежегодной экспедиции по Эстонии наше общество посетило одну из старейших мыз Сака, где в ухоженном парке на обрывистом морском берегу тремя годами ранее, в год столетия Эстонской республики, по инициативе владельца мызы ученого Тыниса Каазика был открыт памятник балтийским немцам. Его авторы - эстонский скульптор Айвар Симсон и архитектор Калле Рыымус; в приоткрытое окно в сторону моря устремляется стайка журавлей, оставляя щемящее чувство невосполнимой утраты.
Утрата - слово, часто встречающееся в лексиконе историка. И задача историков в том, чтобы таких утрат было меньше.
Нарва исторически играет уникальную роль межкультурного котла
Сегодня мы видим, как интенсивные процессы взаимодействия стран и народов приводят не только к активному обмену культурными ценностями и сотрудничеству, но и к конфликтам на почве незабытых обид и страха утраты этнокультурной идентичности. С позиций этого мирового тренда Нарва как город на границе - культурное явление, уникальность которого состоит в непрекращавшемся на протяжении веков и противоречивом взаимодействии европейских и евразийских культур - эстонской, датской, шведской, немецкой и русской и др.
Наслаиваясь друг на друга, переплетаясь, эти культуры не могли избежать взаимовлияний, способствующих образованию оригинальных гибридных культурных форм и появлению новых культур. В этом смысле Нарва выступает своеобразным мостом между культурами, межкультурным котлом, способствуя более глубокому и толерантному пониманию этих культур, признанию их равноценности, обретению каждой собственной исторической идентичности.
Исходя из этого, Нарвское общество древностей им. Генриха Ганзена в своих изысканиях вскрывает исторические пласты, обнаруживая там и освобождая от забвения события из жизни и быта древних эстов и средневековых рыцарей, русских купцов и шведских военачальников. В исторической ретроспективе Нарва предстает как центр интенсивных коммуникаций с крупными европейскими городами - Петербургом и Ригой, Псковом и Стокгольмом, Таллинном и Ивангородом, и другими, которые не могли не оказывать влияния на культуру нарвитян.
Важно уметь посмотреть на Нарву глазами тех, кто жил в ней столетия назад
Историки нашего общества возрождают к новой жизни имена выдающихся уроженцев и граждан Нарвы, эстонцев и немцев, русских и шведов, врачей и историков, журналистов и художников, чья деятельность делала жизнь города интересной и разнообразной, наполненной различными культурными смыслами, вносила вклад и в развитие культуры других стран и городов.
Общество предлагает горожанам не только статьи современных ученых. На страницах Альманаха Нарвского общества древностей им. Генриха Ганзена публикуются редкие оригинальные тексты: звучат далекие голоса людей, любивших Нарву, звучат, привнося в нашу современность неповторимый колорит и аромат навсегда ушедших эпох. Мы не только слышим голоса нарвитян из далекого и недавнего прошлого, но и имеем возможность посмотреть на Нарву и ее окрестности их глазами.
Альманахи, книги, издаваемые обществом, богато иллюстрированы произведениями живописи и графическими работами, фотографиями художников, что питает воображение, погружает в прошлое, которое становится близким, понятным и из «чужого» превращается в «свое». Общество не только публикует изображения старинных марок и конвертов, вымпелов и этикеток, тарелок и открыток, посвященных Нарве, но и периодически устраивает выставки этих объектов и антикварных книг.
От трагедии 1944 года нельзя отворачиваться как от неудобного прошлого
Вместе с тем Нарва как приграничный город, находясь на пересечении экономических и геополитических интересов европейских держав, не раз испытывала разрушительные последствия этого противоборства. Символом и смысловым центром этих противостояний является Нарвская крепость, которая хранит под своими сводами призраки и тени минувших заговоров и военных хитростей, примеров мужества и предательства, о чем и рассказывают на страницах изданий общества свидетели и участники событий - маршалы и генералы, солдаты и горожане.
Нарвская крепость - это и архитектурный памятник, и выдающееся фортификационное сооружение, достойное внимания современных ученых, которые и по сей день находят новые свидетельства мастерства строителей. С военной историей Нарвской крепости, ее архитектурными загадками и военными тайнами можно также ознакомиться в публикациях общества, члены которого принимают непосредственное участие в археологических раскопках, архивных исследованиях, научных экспедициях.
Одной из самых трагических страниц истории Нарвы являются события 1944 года, когда Нарва, один из красивейших городов Европы, жемчужина северного барокко, была полностью разрушена и в силу множества удручающих причин не была восстановлена, в отличие от ряда европейских городов. Послевоенные события, к сожалению, привели не только к радикальной смене облика Старого города, но и к утрате памяти о нем у большинства горожан, чья жизнь начиналась здесь с чистого листа.
Трагедия Нарвы является тем неудобным прошлым, которое нуждается в осмыслении горожанами меры вины и ответственности поколений, как прошлых, так и настоящих, с тем, чтобы такое больше нигде не повторилась. Члены Общества участвуют в этой далекой от своего завершения публичной дискуссии, которая выходит за рамки конкретного события.
Восстановление памяти о Нарве, поиск материалов, позволяющих реконструировать ее облик - одна из особых задач общества, которое не только работает с архивами и воспоминаниями старожилов, но и активно продвигает идеи реального воссоздания старых кварталов Нарвы. Это важно не только для развития туризма и индустрии развлечений в экономически депрессивном регионе, но и, что особенно значимо, для развития локальной идентичности, чувства любви и привязанности к родному городу, сопричастности к его истории, желания сохранять и развивать культурное разнообразие Нарвы, делать жизнь в ней комфортной и интересной.
История Нарвы должна выглядеть не чередой фактов, а диалогом поколений и культур
Для этого наше общество стремится реконструировать многослойную, заряженную разнообразными культурными смыслами и кодами богатую историю Нарвы, которая предстает не как череда событий, а как диалог народов и поколений, в ходе которого проясняется историческая идентичность города и его жителей.
Члены общества - представители разных этнонациональных культур, люди с разной личной историей, с разными биографиями. Одни когда-то приехали в Нарву на время и остались навсегда, другие переселились в поисках своих корней и истоков, третьи - коренные нарвитяне, чьи предки жили тут столетия назад.
Но всех их объединяет любовь к Нарве как к малой родине, к живущим и жившим когда-то здесь людям, стремление быть нарвитянином - человеком, которому присуще чувство сопричастности к истории и культуре города, понимание личной ответственности каждого за его будущее, стремление отстаивать ценности, которые будут способствовать консолидации нарвского сообщества, развивать доверительные соседские отношения, поддерживающие социальную стабильность, столь необходимую в нашем нестабильном сегодня мире.