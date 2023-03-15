МНЕНИЕ ⟩ Сложное прошлое Нарвы может служить интересам ее настоящего и будущего

Сегодня мы видим, как интенсивные процессы взаимодействия стран и народов приводят не только к активному обмену культурными ценностями и сотрудничеству, но и к конфликтам на почве незабытых обид и страха утраты этнокультурной идентичности. С позиций этого мирового тренда Нарва как город на границе - культурное явление, уникальность которого состоит в непрекращавшемся на протяжении веков и противоречивом взаимодействии европейских и евразийских культур - эстонской, датской, шведской, немецкой и русской и др.

Наслаиваясь друг на друга, переплетаясь, эти культуры не могли избежать взаимовлияний, способствующих образованию оригинальных гибридных культурных форм и появлению новых культур. В этом смысле Нарва выступает своеобразным мостом между культурами, межкультурным котлом, способствуя более глубокому и толерантному пониманию этих культур, признанию их равноценности, обретению каждой собственной исторической идентичности.

Место захоронения Генриха Ханзена в Петербурге до начал восстановительных работ. Фото: Юрий Сидоров, частный архив

Исходя из этого, Нарвское общество древностей им. Генриха Ганзена в своих изысканиях вскрывает исторические пласты, обнаруживая там и освобождая от забвения события из жизни и быта древних эстов и средневековых рыцарей, русских купцов и шведских военачальников. В исторической ретроспективе Нарва предстает как центр интенсивных коммуникаций с крупными европейскими городами - Петербургом и Ригой, Псковом и Стокгольмом, Таллинном и Ивангородом, и другими, которые не могли не оказывать влияния на культуру нарвитян.

Важно уметь посмотреть на Нарву глазами тех, кто жил в ней столетия назад