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МНЕНИЕ ⟩ Сложное прошлое Нарвы может служить интересам ее настоящего и будущего

Сложное прошлое Нарвы может служить интересам ее настоящего и будущего
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Члены Нарвского общества древностей у восстановленного захоронения Генриха Ганзена в Санкт-Петербурге.
Члены Нарвского общества древностей у восстановленного захоронения Генриха Ганзена в Санкт-Петербурге. Фото: Юрий Сидоров, частный архив

Задача историка состоит не только в том, чтобы достоверно воссоздавать хронологию событий далекого времени и спасать многие из них от незаслуженного забвения. Также очень важно поощрять современников к использованию себе во благо исторических уроков. О том, почему увлеченные исследованием истории Нарвы энтузиасты видят в своих изысканиях и возможность помочь консолидации нарвского общества, пишут Юрий Сидоров и Елена Сергейчик из Нарвского общества древностей им. Генриха Ганзена.

За последний год Нарвское общество древностей им. Генриха Ганзена дважды было отмечено городскими наградами за вклад в развитие культуры города. Такова на сегодняшний день оценка со стороны городских властей разносторонней деятельности группы энтузиастов, объединившихся в 2015 году в сообщество единомышленников на основе любви к истории и культуре Нарвы.

Своим названием Общество подчеркивает преемственную связь с «Нарвским обществом древностей», основанным в 1864 году нарвским купцом, членом Большой гильдии, создателем городского архива Нарвы и первого краеведческого музея, автором первой книги по истории Нарвы Генрихом Ганзеном.

Приходится восстанавливать не только историю, но и могилы «выпавших» из нее деятелей

Cпустя несколько лет после основания общества Ганзен вынужденно переехал в Санкт-Петербург, где занимал высокие должности вплоть до своей смерти в 1900 году. Заслуги Ганзена перед Нарвой забылись и имя его затерялось в глубинах истории. Однако любители истории Нарвы решили, что такое забвение несправедливо по отношению к человеку, успевшему за небольшое время сделать многое для нарвской общины. Имя Ганзена извлекли из городских архивов, впервые был переведен на русский язык и издан фундаментальный труд Ганзена «История города Нарва» (1858).

Первое переиздание книги Генриха Ганзена «История города Нарва» (1858 г.) на русском языке (2016 г.)
Первое переиздание книги Генриха Ганзена «История города Нарва» (1858 г.) на русском языке (2016 г.) Фото: Обложка книги.

Более того, члены нашего общества отправились в Петербург на поиски захоронения Ганзена и, обнаружив его в состоянии, близком к разрушению, восстановили его и стали ухаживать за ним. Но почему же имя Ганзена было так основательно забыто?

Можно твердо сказать, что это произошло по той же причине, по которой находилась в плачевном состоянии и могила всем известного нарвского городского головы, директора Общества Кренгольмской мануфактуры, основателя курортного города Нарва-Йыэсуу и мецената Адольфа Гана. В восстановлении могилы Адольфа Гана Нарвское общества древностей им. Генриха Ганзена также приняло деятельное участие.

Ни для кого не секрет, что немецкое население, в течение столетий занимавшее привилегированное положение в балтийских провинциях Российской империи, несмотря на огромный вклад в развитие культуры коренных народов, в глазах простых эстонцев всегда было завоевателем и колонизатором. Стоит ли удивляться, что после того, как остзейские немцы покинули регион, имена многих их выдающихся представителей были вычеркнуты из истории и забыты.

Но времена меняются. В 2021 году в своей ежегодной экспедиции по Эстонии наше общество посетило одну из старейших мыз Сака, где в ухоженном парке на обрывистом морском берегу тремя годами ранее, в год столетия Эстонской республики, по инициативе владельца мызы ученого Тыниса Каазика был открыт памятник балтийским немцам. Его авторы - эстонский скульптор Айвар Симсон и архитектор Калле Рыымус; в приоткрытое окно в сторону моря устремляется стайка журавлей, оставляя щемящее чувство невосполнимой утраты.

Утрата - слово, часто встречающееся в лексиконе историка. И задача историков в том, чтобы таких утрат было меньше.

Нарва исторически играет уникальную роль межкультурного котла

Сегодня мы видим, как интенсивные процессы взаимодействия стран и народов приводят не только к активному обмену культурными ценностями и сотрудничеству, но и к конфликтам на почве незабытых обид и страха утраты этнокультурной идентичности. С позиций этого мирового тренда Нарва как город на границе - культурное явление, уникальность которого состоит в непрекращавшемся на протяжении веков и противоречивом взаимодействии европейских и евразийских культур - эстонской, датской, шведской, немецкой и русской и др.

Наслаиваясь друг на друга, переплетаясь, эти культуры не могли избежать взаимовлияний, способствующих образованию оригинальных гибридных культурных форм и появлению новых культур. В этом смысле Нарва выступает своеобразным мостом между культурами, межкультурным котлом, способствуя более глубокому и толерантному пониманию этих культур, признанию их равноценности, обретению каждой собственной исторической идентичности.

Место захоронения Генриха Ханзена в Петербурге до начал восстановительных работ.
Место захоронения Генриха Ханзена в Петербурге до начал восстановительных работ. Фото: Юрий Сидоров, частный архив

Исходя из этого, Нарвское общество древностей им. Генриха Ганзена в своих изысканиях вскрывает исторические пласты, обнаруживая там и освобождая от забвения события из жизни и быта древних эстов и средневековых рыцарей, русских купцов и шведских военачальников. В исторической ретроспективе Нарва предстает как центр интенсивных коммуникаций с крупными европейскими городами - Петербургом и Ригой, Псковом и Стокгольмом, Таллинном и Ивангородом, и другими, которые не могли не оказывать влияния на культуру нарвитян.

Важно уметь посмотреть на Нарву глазами тех, кто жил в ней столетия назад

Историки нашего общества возрождают к новой жизни имена выдающихся уроженцев и граждан Нарвы, эстонцев и немцев, русских и шведов, врачей и историков, журналистов и художников, чья деятельность делала жизнь города интересной и разнообразной, наполненной различными культурными смыслами, вносила вклад и в развитие культуры других стран и городов.

Общество предлагает горожанам не только статьи современных ученых. На страницах Альманаха Нарвского общества древностей им. Генриха Ганзена публикуются редкие оригинальные тексты: звучат далекие голоса людей, любивших Нарву, звучат, привнося в нашу современность неповторимый колорит и аромат навсегда ушедших эпох. Мы не только слышим голоса нарвитян из далекого и недавнего прошлого, но и имеем возможность посмотреть на Нарву и ее окрестности их глазами.

Генрих Иоганн Ганзен.
Генрих Иоганн Ганзен. Фото: Фотография из частной коллекции Дирка Эрпенбека.

Альманахи, книги, издаваемые обществом, богато иллюстрированы произведениями живописи и графическими работами, фотографиями художников, что питает воображение, погружает в прошлое, которое становится близким, понятным и из «чужого» превращается в «свое». Общество не только публикует изображения старинных марок и конвертов, вымпелов и этикеток, тарелок и открыток, посвященных Нарве, но и периодически устраивает выставки этих объектов и антикварных книг.

От трагедии 1944 года нельзя отворачиваться как от неудобного прошлого

Вместе с тем Нарва как приграничный город, находясь на пересечении экономических и геополитических интересов европейских держав, не раз испытывала разрушительные последствия этого противоборства. Символом и смысловым центром этих противостояний является Нарвская крепость, которая хранит под своими сводами призраки и тени минувших заговоров и военных хитростей, примеров мужества и предательства, о чем и рассказывают на страницах изданий общества свидетели и участники событий - маршалы и генералы, солдаты и горожане.

Нарвская крепость - это и архитектурный памятник, и выдающееся фортификационное сооружение, достойное внимания современных ученых, которые и по сей день находят новые свидетельства мастерства строителей. С военной историей Нарвской крепости, ее архитектурными загадками и военными тайнами можно также ознакомиться в публикациях общества, члены которого принимают непосредственное участие в археологических раскопках, архивных исследованиях, научных экспедициях.

Одной из самых трагических страниц истории Нарвы являются события 1944 года, когда Нарва, один из красивейших городов Европы, жемчужина северного барокко, была полностью разрушена и в силу множества удручающих причин не была восстановлена, в отличие от ряда европейских городов. Послевоенные события, к сожалению, привели не только к радикальной смене облика Старого города, но и к утрате памяти о нем у большинства горожан, чья жизнь начиналась здесь с чистого листа.

Нарва после мартовской бомбардировки 1944 г.
Нарва после мартовской бомбардировки 1944 г. Фото: Repro

Трагедия Нарвы является тем неудобным прошлым, которое нуждается в осмыслении горожанами меры вины и ответственности поколений, как прошлых, так и настоящих, с тем, чтобы такое больше нигде не повторилась. Члены Общества участвуют в этой далекой от своего завершения публичной дискуссии, которая выходит за рамки конкретного события.

Восстановление памяти о Нарве, поиск материалов, позволяющих реконструировать ее облик - одна из особых задач общества, которое не только работает с архивами и воспоминаниями старожилов, но и активно продвигает идеи реального воссоздания старых кварталов Нарвы. Это важно не только для развития туризма и индустрии развлечений в экономически депрессивном регионе, но и, что особенно значимо, для развития локальной идентичности, чувства любви и привязанности к родному городу, сопричастности к его истории, желания сохранять и развивать культурное разнообразие Нарвы, делать жизнь в ней комфортной и интересной.

История Нарвы должна выглядеть не чередой фактов, а диалогом поколений и культур

Для этого наше общество стремится реконструировать многослойную, заряженную разнообразными культурными смыслами и кодами богатую историю Нарвы, которая предстает не как череда событий, а как диалог народов и поколений, в ходе которого проясняется историческая идентичность города и его жителей.

Члены общества - представители разных этнонациональных культур, люди с разной личной историей, с разными биографиями. Одни когда-то приехали в Нарву на время и остались навсегда, другие переселились в поисках своих корней и истоков, третьи - коренные нарвитяне, чьи предки жили тут столетия назад.

Но всех их объединяет любовь к Нарве как к малой родине, к живущим и жившим когда-то здесь людям, стремление быть нарвитянином - человеком, которому присуще чувство сопричастности к истории и культуре города, понимание личной ответственности каждого за его будущее, стремление отстаивать ценности, которые будут способствовать консолидации нарвского сообщества, развивать доверительные соседские отношения, поддерживающие социальную стабильность, столь необходимую в нашем нестабильном сегодня мире.

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